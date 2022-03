Paulina Dávila comparte imágenes inéditas junto a Juan Pablo Medina y prueba que el amor es poderoso

Juan Pablo Medina se encuentra cada vez mejor tras la amputación de su pierna. El actor que estuvo lejos del ojo público durante meses, finalmente decidió hablar de lo sucedido, dando grandes lecciones de fortaleza.

“Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir, qué importa más que lo que perdí”, dijo en entrevista exclusiva con GQ.

Medina posó para la portada de la revista, luciendo la prótesis que ha sido parte de su recuperación. A pesar de que en algún momento dijo sentirse perdido, finalmente entendió que tenía una nueva oportunidad de vida y que esa sería su realidad a partir de ahora.

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado”, aseveró al medio.

Además de sus tres hijos, su novia Paulina Dávila ha sido su gran motor.

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila

La actriz ha sido quien ha estado al pie del cañón pues ha estado en todo el proceso que ha vivido Medina. Para celebrar el regreso del actor al ojo público, Paulina compartió una serie de fotorgafías inéditas en las que ambos lucen felices, disfrutando de la vida.

“Todo está bien”, se lee en su cuenta de Instagram.

Paulina Dávila Paulina y Juan Pablo se conocieron en 2019

Hace unos días, en conversación con Javier Poza, la protagonista de “Ritmo Salvaje” reveló que lo sucedido había sido una gran lección para ambos.

“Estamos felices, agradecidos, disfrutando cada posibilidad y cada momento de estar vivos porque, al final, ése es el regalo más grande que tenemos. Es una enseñanza muy profunda y muy importante para todos los que a veces atravesamos momentos complejos y es un recordatorio de disfrutar, de vivir la vida en agradecimiento y conciencia”.

Paulina Dávila La actriz colombiana compartió una serie de fotografías inéditas con Juan Pablo Medina

En 2021, el actor fue hospitalizado de emergencia a causa de una trombosis venosa que llevó a los médicos a amputarle una pierna.

A través de una publicación en Instagram con varias fotos, fue que Paulina Dávila escribió un emotivo mensaje demostrando el gran amor que siente por su novio Juan Pablo Medina.

Paulina Dávila Los actores han dado lecciones de vida al apoyarse en los momentos más difíciles

Juan Pablo es uno de esos actores más queridos del espectáculo mexicano por su talento y gran carisma. Muchos lo recuerdan por series como “Soy tu fan” y “La casa de las flores” pero hoy ha estado más presente que nunca en la mente de todos.

Para la colombiana, vivir la enfermedad del actor mano a mano ha dejado muchas enseñanzas y le ha hecho ver que cada día es “una oportunidad”.

“Cada día es una oportunidad para hacer eso y para ser felices y para hacer todo lo que está en nuestras manos”.

Paulina Dávila En 2021, Medina tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia tras sufrir una trombosis

Cuando es real, el amor es una fuerza poderosa

Los tiempos son difíciles ponen a prueba a las parejas. Es en los momentos de lucha, dificultad e incertidumbre que algunos tambalean y otros fortalecen sus lazos.

Los psicólogos dicen que los eventos estresantes, o incluso las crisis, como la pérdida del trabajo, la muerte de un familiar o problemas de salud, no es probable que rompan si tienen lazos fuertes.

El ingrediente más importante para mantener una relación a largo plazo es la accesibilidad emocional o disponibilidad ya que esto permite que las parejas tengan mayor empatía hacia el otro. El aprecio y el afecto mutuo son las cualidades fundamentales entre las parejas fuertes y saludables.

Las parejas felices tienden a tener cinco interacciones positivas por cada interacción negativa. También son capaces de señalar lo bueno de su pareja y trabajar en los puntos débiles.