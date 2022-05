Jennifer Garner enseña cómo llevar un overol de mezclilla en un look casual chic a los 50

Jennifer Garner ha estado indetenible dando lecciones de estilo desde las grabaciones en Los Ángeles de The last thing he told me, la miniserie de Apple TV+ que protagoniza y produce.

Desde que comenzó la filmación hace dos semanas, han circulado imágenes del rodaje en las que la histrionisa ha sido la gran protagonista con los estilismos que lleva en la producción.

Y es que en la piel de Hannah Hall, su personaje en el thriller basado en la novela homónima de Laura Dave, la intérprete lucirá outfits elegantes que se han vuelto toda una inspiración.

Sin embargo, el pasado miércoles 11 de mayo, la actriz no acaparó la atención en las locaciones con algún traje de su rol sino con una apuesta de moda personal, casual y estilosa.

Jennifer Garner lleva un outfit para recordar con overol de mezclilla

Durante un descanso del rodaje de la miniserie, Garner fue captada luciendo sensacional con un atuendo encabezado por un clásico que nunca pasa de moda: el overol de mezclilla azul.

La versátil prenda deslavada que lució la estrella de 50 años de edad presentaba un aspecto desgastado con varios parches, detalles descosidos y desgajados en sus perneras anchas.

Jennifer se puso la pieza fresca, favorecedora a su figura y perfecta para llevar en días de calor sobre un sencillo top azul oscuro de tirantes para realzar su cualidad desahogada.

Asimismo, agregó el toque chic al ensamble sumando un par de fabulosas botas de cuero negro con tacón grueso superalto y suela track para añadir comodidad sin renunciar al estilo.

En cuanto a los complementos a su infalible apuesta de moda desde hace décadas, la intérprete se apegó al minimalismo agregando solo un par de collares plateados y aretes.

El look se completó con su melena peinada glamurosas ondas voluminosas y un maquillaje sencillo que el equipo de maquillaje y vestuario orquestó para la filmación del proyecto.

De acuerdo a Daily Mail, la madre de tres rezumó estilo con este atavío mientras conversaba por teléfono en el set antes de enfundarse con su vestuario para grabar sus próximas escenas.

Al terminar la llamada, la actriz se puso una chaqueta encima y comenzó a interactuar con los miembros del equipo hasta que finalmente fue a su camper para ponerse la ropa de Hannah.

De esta manera, con esta propuesta estilística, Jennifer Garner no solo enseñó cómo llevar un overol a los 50, también probó que esta prenda es más que suficiente lograr un look redondo.

Además, la artista dejó claro que esta pieza utilitaria de denim está de vuelta esta temporada de calor para encabezar los atuendos más confortables y trendy de las estrellas del mundo.

Por otro lado, The last thing he told me aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que la producción aterrice en la plataforma de streaming de Apple en algún momento en 2023.

Angourie Rice y Nikolaj Coster-Waldau también protagonizan el proyecto junto a Garner.