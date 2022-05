Jennifer Garner es la elegancia en un abrigo morado y botas de cuero negro hasta la rodilla

Tras el éxito cosechado con su actuación en The Adam Project, Jennifer Garner regresó a los sets para comenzar la filmación su nuevo proyecto: la miniserie The last thing he told me.

Desde hace días, la estrella se encuentra inmersa en el rodaje de esta producción de Apple TV+, basada en una novela homónima, junto a su coprotagonista Nikolaj Coster-Waldau.

En esta serie, la estrella no solo promete conquistar con su talento en la piel de Hannah, una mujer que entabla una relación inesperada con su hijastra tras la desaparición de su marido.

Garner también lo hará con el elegante vestuario que llevará para darle vida a su nuevo personaje a lo largo de esta historia de drama familiar y suspenso escrita por Laura Dave.

Así lo adelantó la noche de este jueves 12 de mayo al grabar algunas de sus primeras escenas junto a Coster-Waldau con un estilismo sobrio y chic en las locaciones en California.

Jennifer Garner es un ejemplo de estilo desde el set de su nueva serie

De acuerdo a Daily Mail, los histriones fueron fotografiados mientras paseaban juntos por las calles de Los Ángeles durante la filmación de unas secuencias en el set para la nueva miniserie.

Mientras sonreían y conversaban animadamente en el rodaje, Garner derrochaba garbo en un atuendo casual pero elegante protagonizado por un sofisticado abrigo morado hasta la rodilla.

Debajo de esta pieza con solapas de muescas y botonadura sencilla, la intérprete llevó un conjunto negro compuesto por un top de cuello redondo y un pantalón ajustado a su silueta.

Asimismo, el ensamble de Jennifer para darle vida a Hannah en estas escenas se completó con unas botas de cuero negro hasta la rodilla con tacón grueso que usó encima de sus mallas.

En cuanto a los complementos, el equipo de vestuario apostó por una bolsa de cuero oscuro; un brazalete delgado, guantes negros y un pañuelo largo lila estampado alrededor del cuello.

Por último, el outfit de la madre de tres para la grabación se completó con un beauty look glam, con su melena suelta en ondas voluminosas y un maquillaje que realzó su belleza.

De esta manera, se hizo evidente que Jennifer Garner no solo desparramará sus dotes actorales en los episodios de la The last thing he told me, sino también estilo.

Jen Garner tendrá romance con Nikolaj Coster-Waldau en The last thing he told me

El galán de 51 años, por otro lado, no se quedó atrás en llevando un elegante atavío casi total black con abrigo cruzado, suéter de cuello alto, pantalones clásicos y zapatos marrones.

En la serie, basada en el best-seller del mismo nombre, la estrella de Game of thrones dará vida a Owen, el esposo de Hannah y padre de Bailey que desaparece enigmáticamente.

A partir de entonces, la mujer y su hijastra de 16 años forjan una coalición incómoda para poder descubrir la verdad sobre lo que le sucedió al personaje del actor danés.

The last thing he told me todavía no tiene fecha de estreno en Apple TV+.