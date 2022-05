Mira cómo se ve actualmente ‘Natucha París’ de “Pedro, el escamoso”

La telenovela colombiana Pedro, el escamoso conquistó al público cuando se estrenó en el año 2001 con la historia de amor entre el galán de pueblo Pedro Coral y la doctora Paula Dávila.

No obstante, los protagonistas de este exitoso melodrama no fueron los únicos que lograron dejar una huella en los televidentes. También lo hicieron otros incontables personajes.

Entre estos, uno de los que se grabó en la memoria de todos a pesar de que solo tuvo una participación especial fue la tocaya de la famosa modelo colombiana Natalia París.

Como recordaremos, en la producción de Caracol Televisión, Pedro se mete en un aprieto al asegurar que es novio de la empresaria y promete traerla a Freydell para una campaña.

Con el fin de solventar la enrevesada situación, el “escamoso” se consigue a una mujer llamada tal como la modelo que se presenta a la empresa y acepta hacerse pasar por su pareja.

Natalia París fingió ser novia de Pedro Coral en "Pedro, el escamoso" | Captura video

“Natucha”, como la llama el héroe de la trama, cumple a cabalidad su papel para ayudar a Pedro a salir airoso de su última invención en la empresa de la que está al frente.

No obstante, la doctora Dávila no se toma nada bien el hecho de no encontrarse con la Natalia París que se imaginó y arma un tremendo escándalo en Freydell frente a los empleados.

Detrás de esta recordada jovencita estuvo la actriz colombiana Liliana González de la Torre. En aquella época, tenía un tiempo actuando en pantalla chica de su país natal.

Desde entonces, han pasado 21 años en los que mucho ha cambiado en su vida tanto en el terreno personal como en el profesional.

El aspecto hoy de Natalia París de Pedro, el escamoso

Actualmente, la estrella tiene 44 años, el paso del tiempo la ha beneficiado pues luce mejor que nunca y tiene un breve periodo alejada del mundo de la actuación.

Después de su memorable participación en Pedro, el escamoso, la intérprete continuó imbatible expandiendo su trayectoria actoral en la televisión y el teatro.

En la pequeña pantalla, desde que dio vida a Natalia París hasta poner pausa a su carrera, la artista dio vida a toda clase de personajes en 15 producciones aproximadamente, según Imdb.

Hasta que la plata nos separe (2006-2007), Victorinos (2009-2010), Escobar, el patrón del mal (2012) y La niña (2016) son telenovelas en las que actuó tras Pedro, el escamoso.

Hasta ahora, el último papel que ha encarnado para la pantalla chica fue Luz Dary en la segunda temporada de la telenovela colombiana La nocturna, estrenada en 2020.

Por otro lado, sobre las tablas, ha formado parte del elenco de diferentes puestas en escenas en las últimas dos décadas, como Infieles y Tú eres única, pero no la única.

Actualmente, Liliana se encuentra dedicada a la impartición de talleres de actuación en los que comparte todos los conocimientos y experiencias adquiridos en lustros de carrera.

Con respecto a su vida personal, la eterna “Natucha” de Pedro, el escamoso está sumamente enamorada de su esposo, el también actor colombiano Gary Forero.

La feliz y estable pareja, que se conoció en los sets de filmación, además tiene un único hijo al que llamaron Jacobo, quien cumplirá 11 años de edad dentro de unos meses.

Asimismo, hay que destacar que pese a estar distanciada de la interpretación, González sigue en contacto con el público a través de Instagram, en donde acumula más de 350 mil seguidores.