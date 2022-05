La épica reacción de Shakira cuando intentaron manosearla

Shakira es una de las cantantes colombianas con mayor fama y reconocimiento a nivel internacional, no solo por su talento para la música, sino también por sus aportes benéficos, en especial a los niños con escasos recursos. Sin embargo, sus inicios no fueron sencillos y tuvo que atravesar por situaciones bastante incómodas.

Hace algún tiempo se supo que la intérprete de Amarillo fue rechazada por su profesor de música, pero ahora se conoció, o se rememoró, un episodio que vivió en 1996, hace unos 25 años, durante un programa de televisión mexicana.

Shakira tuvo que darle un ‘stop’ a presentador que intentó manosearla

La barranquillera tenía 19 años y por primera vez era invitada al espacio A otro rollo, conducido por Adel Ramones, y que contaba con mucha fama en aquel entonces.

Si bien la conversación fluyó con normalidad, hubo un momento en que el atrevido periodista le tocó la cintura y a Shakira no le gustó. Con un nervioso, pero firme “¿Qué?”, la artista le apartó la mano y este le contestó: “Tú me agarras a mí, yo no digo nada, agárrame”.

Sorprendida de la situación, ella volvió a responder de forma ejemplar: “Pero yo quiero agarrarte”.

A través de YouTube se encuentra la entrevista completa y que dura aproximadamente 40 minutos, pero desde Twitter publicaron el momento exacto de la incómoda vivencia.

"No quiero tocarte": La vez que Shakira "puso en su lugar" a Adal Ramones por poner la mano en su cintura pic.twitter.com/KsRglzH4tV — Lo + viral (@VideosVirales69) May 8, 2022

Cabe recordar que en 1996 Shakira comenzaba a adquirir fama por su exclusivo talento para mover las caderas, lo que era una sensación en toda Hispanoamérica. El presentador Adel Ramones se aprovechó de la ocasión, pero no se esperaba que la colombiana reaccionara inmediatamente.

Ex empleada de Shakira dice lo difícil que es trabajar con ella

¿Es tan duro y complicado trabajar con Shakira? Pues eso parece, ya que una de las ex empleadas decidió contar su experiencia junto a la cantante barranquillera. Se trata de una mujer llamada Cristina Cárdenas y quien se desempeñó en el cargo como coordinadora de figuración con los extras.

En una entrevista para América TV, Cárdenas conversó vía online con el periodista español Javier de Hoyos y reveló detalles de las jornadas laborales, grabaciones y de las propias actitudes y decisiones de la artista. Sus palabras representan un verdadero escándalo.

Cristina Cárdenas llegó a trabajar hasta tres veces con la intérprete de Empire y su máxima responsabilidad era la figuración con los extras que aparecen en los rodajes de los videoclips.

Y es que estar presente en una grabación con Shakira luce como el sueño de cualquiera, pero de acuerdo a su ex empleada: “Nadie quiere ir a grabar con ella”.

“A Shakira no se la puede mirar, si sacas tu celular no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, partió diciendo Cristina Cárdenas.

Asimismo, contó que las grabaciones de los videoclips son “eternas” jornadas laborales e incluso afirmó que Shakira “desespera” a todos los presentes con sus ideas y exigencias.

“Ella es mandona. Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos”, aseguró sin tapujos.