3 razones por las que Yailin “La más viral” es tan “odiada” por muchísima gente

Su nombre real es Jorgina Díaz, pero sus cuentas de redes sociales se hace llamar Yailin, añadiendo el ‘slogan’ de “La más viral”. Apenas tiene 21 años, nació en República Dominicana y es la actual pareja del intérprete puertorriqueño Anuel AA.

Yailin es cantante, creadora de contenido y está emergiendo como influencer. Si bien realmente no es “la más viral”, acumula 4,7 millones de fans. Sin embargo, la joven es blanco de constantes críticas y comentarios despectivos por parte de miles de usuarios.

Pero ella no es inocente de muchos de los mensajes. Yailin tiende a crear discordia en sus publicaciones, al estilo Yina Calderón, e incluso ha arremetido indirectamente contra Karol G, la ex pareja de Anuel.

Esto le convierte en el principal motivo por el que muchos la detestan. Muchos no le perdonan al artista que haya cambiado a la paisa por Yailin. Sumado a esto, Karol G está evolucionando vertiginosamente en su fama y acumula más de 52 millones de usuarios en Instagram. Es decir... la adoran.

3 razones por las que Yailin es detestada por muchos usuarios

Su relación con Anuel

Ambos han sido muy criticados por su relación y todo el historial que Anuel tenía con Karol G, un romance que además muchos esperaban que se reanudara. Yailin apareció repentinamente y las formas de anunciar que estaban juntos fueron inapropiadas. Incluso se atrevió a insinuar que el puertorriqueño le fue infiel a la paisa con ella.

Anuel y Yailin también han sido agresivos en la defensa de su relación. En una oportunidad, el cantante le lanzó hielo a un DJ que colocó un tema de Karol G. Los exuberantes regalos y la manera en cómo se expresa a quienes se meten con su nueva pareja tan solo ha hecho que la detesten más.

El llamarse “La más viral”

Ciertamente la fama de Yailin apenas está iniciando, por lo que una gran cantidad de usuarios no aprueban que se haga llamar “La más viral”. La diferencia de seguidores con Karol es otro objeto de burlas, aunque no es un tema en el que se afinquen demasiado.

La letra que dedicó a Karol G por Anuel

Si bien Karol G nunca lo confirmó, se cree que algunos extractos de Mamiii, tema que lanzó junto a Becky G estarían dedicados directamente a Anuel AA. La canción resultó un éxito y millones de internautas le han etiquetado al artista en publicaciones alusivas al sencillo.

Sabiendo esto, Yailin “La más viral” decidió inventarse una letra dirigida a Karol G y donde hace referencia a la relación que ahora mantiene con Anuel. Esto causó repudio en muchos fans de la paisa.

“No me vuelvas a llamar, que hasta boté el cеlular, de lo tóxico que erеs, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más”, es la parte de Mamiii donde Karol G se habría dirigido a Anuel AA.