Yailin responde a Karol G con otra canción dedicada a Anuel: “Me quiere a mí”

Desde que Yailin y Anuel demostraron estar juntos, la pareja ha tenido que guerrear en las redes sociales, debido a las críticas. Y es que los fans aún no le perdonan que se haya emparejado con la creadora de contenido luego de “prometer” amor a Karol G.

Aunque estaban oficialmente separados, todos guardaban la esperanza de que los dos cantantes vivieran una segunda historia de amor. Pero todo se esfumó tras un comentario en Instagram donde Yailin afirmaba que ellos ya tentían tiempo compartiendo una relación. Esto luego que confirmado.

Pasados algunos días, Karol G lanzó el tema “Mamiii”, junto a la diva estadounidense Becky G, donde la letra parece lanzar daros directamente a Anuel.

“No me vuelvas a llamar, que hasta boté el cеlular, de lo tóxico que erеs, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más”, expresa parte del tema que interpreta la paisa.

Así le respondió Yailin a Karol G

Desde este fin de semana en las redes sociales se filtró una inédita aparición de Yailin “la Más viral” cantando una canción que, debido lo que suelta la letra, es una clara respuesta al tema de Karol G.

“No te pongas bruta, tengo lo que le gusta, contigo no disfruta, yo soy una corrupta. Lo tengo amarra’o y no es con brujería, es lo que le hago de noche y de día”, dice la instagramer en su letra no oficial.

Al final remata diciendo: “Me quiere a mí, me quiere a mí”, soltando risa.

Desde el hilo de comentarios los usuarios no se mostraron muy contestos con la canción de Yailin y se llevó más críticas que apoyo. “Mis oídos”, “no pues, el señor verso”, “es lo más bajo que he visto”, “cómo piensa que puede compararse con Kargol G” y “block”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas.