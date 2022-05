Lo que hizo Simone Ashley para cuidar su salud mental tras el éxito de ‘Bridgerton’

La actriz Simone Ashley, sin duda, sigue celebrando el éxito que le ha dejado su participación en ‘Bridgerton’. Y es que si en algo estaba clara ella es que este proyecto no tenía ningún tipo de similitud a sus trabajos anteriores, por eso, no dudó en decir que sí al ser llamada para asumir el papel de Kate Sharma.

Sin embargo, recientemente se conoció que ella anteriormente padeció de algunos problemas o trastornos que nadie imaginó que podría pasar una estrella que aparentemente lo tiene todo ante el éxito de su carrera. Pero, la realidad es que esta actriz se sinceró hasta el punto de dejar a sus fans asombrados ante las contundentes declaraciones que hizo sobre sus crisis existenciales que le impedían en gran parte seguir adelante. De ahí que la llegada de esta serie basada en las novelas de Julia Quinn, fueron un bálsamo para su alma.

Y es que ella reiteró que gracias a esta producción logró superar muchos miedos, dudas e incluso le permitió generar una seguridad que nunca antes imaginó que podría alcanzar tras sus frustraciones pasadas.

Simone Ashley para cuidar su salud mental tras el éxito de ‘Bridgerton’

A través del podcast Reign conducido por el periodista Josh Smith, la actriz que se sumó al elenco de la serie ‘Bridgerton’ dejó claro que tras un fracaso amoroso llegaron a ella muchas dudas sobre su estabilidad emocional. Esto no le permitía avanzar ni ver más allá de su realidad en la que incluso dejó pasar importantes proyectos por no poseer la seguridad para asumirlos claramente y con la responsabilidad y talento que le caracterizan.

Incluso llegó a confesar que tenía muchas dudas en cuanto al amor propio y cómo asumirlo para su bienestar. “Huía de mis propios sentimientos porque eran incómodos, posponía el momento de enfrentarme a ellos creando un muro. No aceptaba el cambio, ni sabía cómo trabajar en mí misma y quererme”, dijo la actriz durante esta entrevista y así lo reseñó el portal Vitonica.

Por eso, una vez que asumió este importante personaje no dudó en trabar en ella desde lo espiritual hasta lo físico, pues aseguró que Kate era una mujer muy imponente, capaz y segura y por tanto ella debía asumir esa posición no solo para su papel, sino también para ella misma. “Pensé: ‘bueno, si no lo hago por mí, al menos tengo que hacerlo por mi trabajo. Me tocó sentarme a solas con mis pensamientos, hacer ejercicio, comer saludable y beber mucha agua. Este autocuidado me ayuda a salir de mi cabeza, a estar presente, a disfrutar de la vida fuera del trabajo”, añadió Simone.

Por si fuera poco, ella entendió que esto debía hacerlo para su bienestar y para sentirse a gusto y poder proyectar esto en su entorno. Pero, lo mejor de todo es que tras resultar ser un éxito su trabajo en la serie de Netflix, no dudó en agradecer que su preparación previa a su personaje le permitiera ver todas sus cualidades, así como su talento y belleza con la que ha impactado a todos.