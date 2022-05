Así lucen los protagonistas de la versión mexicana de “La hija del mariachi”

Corría el año 2008 cuando se transmitió en Colombia el gran final de La hija del mariachi, una telenovela que acaparó el gusto del público con una historia de amor al ritmo de las rancheras.

No pasó mucho tras su desenlace para que el romance entre Rosario Guerrero y Emiliano Sánchez-Gallardo traspasara las fronteras y llamara la atención de televisoras en todo el mundo.

Una cadena que quedó cautivada con el melodrama escrito por Mónica Agudelo y decidió comprar los derechos para producir su propia versión años después es la mexicana Televisa.

El look los protagonistas de La hija del mariachi hecha en México

En 2012, casi un lustro después del final de La hija del mariachi, el gigante de las telenovelas latinoamericanas estrenó la primera adaptación de la trama bajo el título Qué bonito amor.

El proyecto para el público mexicano, producido por Salvador Mejía, conquistó por completo al público con un relato de 162 episodios bastante apegado al creado por Agudelo.

Dentro de la trama, al igual que la original protagonizada por Carolina Ramírez y Mark Tacher, una actriz colombiana y un actor mexicano se encargaron de dar vida a los roles principales.

En concreto fueron Danna García y Jorge Salinas quienes se pusieron en los zapatos de los personajes principales de esta historia, mismos que sufrieron varios cambios para este remake.

La heroína

En Qué bonito amor, García se ganó el corazón de los televidentes dando vida y voz a la heroína del melodrama, cuyo nombre cambió de Rosario Guerrero a María Mendoza.

Dentro de este proyecto, la protagonista es una muchacha humilde, hermosa y valiente que vive con su madre viuda y -en esta adaptación- dos hermanas menores: Paloma e Isabel.

Tal como en la novela de la que se desprende, desde la muerte de su padre, María ha tenido que trabajar para sostener y sacar adelante a su familia pues su mamá sufre una enfermedad.

Con el fin de proveer a su hogar, la joven comienza a desempeñarse como cantante femenina principal del grupo de mariachis del bar “Ay Jalisco, no te rajes” en la Ciudad de México.

A pesar de interpretar el mismo rol, Danna García es muy distinta físicamente de Carolina Ramírez. No obstante, el look que llevan las bellas actrices en ambas versiones de la historia no lo es tanto.

Asimismo, hay que destacar que García llega a lucir unos trajes mucho más vistosos y elaborados al presentarse en esta trama, en la que también canta con su propia voz muchas veces.

El galán

Por otro lado, Salinas se encargó de ponerse en los zapatos del galán de la historia, quien también cambió de nombre a Santos Martínez de la Garza Treviño.

Dentro de la trama, finalizada en 2013, el protagonista es dueño de una distribuidora de autos en Los Ángeles, Estados Unidos; sin embargo, es envuelto en un negocio sucio por sus socios.

Mal aconsejado para inculparlo todavía más de fraude y lavado de dinero, el atractivo millonario huye con destino hacia la capital mexicana como un auténtico fugitivo.

A causa de esto, se ve obligado a adoptar una identidad falsa: la del mariachi Jorge Alfredo Vargas. Con esta identificación conoce a María en el bar y su vida cambia para siempre.

A partir de entonces, ambos viven toda clase de experiencias en el “Ay, Jalisco no te rajes” y surge entre ellos un entrañable romance al que muchos se opondrán.

Al igual que la protagonista, la imagen de Jorge Salinas dista mucho de la de Mark Tacher, pero el estilo que ambos portaron para darle vida al héroe de la trama no era tan distinto.