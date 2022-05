“Son pedazos de mi alma”: Ana Bárbara rompe en llanto al hablar de los hijos de Mariana Levy que ha cuidado

Ana Bárbara es una de las famosas mexicanas más talentosas y queridas. No sólo posee una poderosa voz ni la capacida de escribir las letras más llegadoras sino que además, es carismática y muy transparente al hablar, algo que la ha acercado a sus fans.

Sin embargo, algo que la ha hecho una mujer admirable es la forma en la que se hizo cargo de los hijos de la fallecida Mariana Levy.

En una reciente participación en el programa Sale el Sol, Ana Bárbara habló de sus canciones y sus nuevos proyectos pero también dio detalles de su vida personal que la conmovieron hasta las lágrimas.

Ana Bárbara Ana Bárbara y Talina Fernández se reencontraron en una emotiva entrevista

Y es que durante Enfrentados, segmento conducido por Talina Fernández, la cantante recordó el papel que tuvo como mamá adoptiva de los hijos de Mariana.

“Hubiera querido tener más tiempo con ellos. ¡Qué difícil este encuentro! parece de psicólogo”, dijo la intérprete de “Bandido” entre lágrimas.

Talina aprovechó para agradecerle públicamente el apoyo que le brindó a sus tres nietos -incluyendo a María, quien es fruto de la relación de Mariana con Ariel López Padilla- y cómo eso también la ayudó a verlos pues su padre, “Pirru”, no se lo permitía.

Ana Bárbara La relación que tenía con José María "Pirru" le permitió estar al lado de los hijos de Mariana Levy

“Mi amor, yo puedo decirte quién fuiste para mis nietos. Cuando Pirru no me dejaba verlos, cómo me ayudaste. Yo con un tumor en la cabeza, en la playa, tratando de ver a mis nietos y Pirru no me dejaba entrar. Ana Bárbara me mandaba una Coca-Cola helada, estaba yo recién operada”, reveló la conductora.

De acuerdo con la llamada “Dama del buen decir”, Ana Bárbara fue pieza clave para poder reencontrarse con sus nietos. La cantante mencionó que ellos son “pedazos de su alma” y que los considera como propios, guardando respeto a la memoria de la fallecida actriz.

A pesar de que se divorció de José María “Pirru” hace más de diez años, mantiene una cercanía con sus hijos pues además, crecieron junto a sus hijos biológicos.

En una entrevista con TvyNovelas, Ana Bárbara habló de lo hermosa que es la maternidad para ella pero aseguró que “no todo es miel sobre hojuelas”.

“Es hermosísima, pero tampoco es miel sobre hojuelas; siendo honestos, con los hijos, uno tiene que ser dura, aunque a veces me sale lo humana”, dijo y aseguró que tanto a sus hijos como a los de Levy les ha inculcado valores por igual y también los castiga y los premia cuando la situación lo amerita.

Ana Bárbara ha sido un ejemplo de lo que es hacerse cargo de hijos ajenos, a los cuales ha etiquetado como sus “hijos del corazón”. Sin importar que se enfrentó a duras críticas por estar casada con el entonces ex esposo de Mariana, ella no le dio la espalda a los pequeños.

La intérprete ha dicho que desde el principio sintió una conexión muy especial con ellos, lo que le hizo querer estar siempre cerca para cuidarlos y guiarlos.

“¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”, confesó en una entrevista con Yordi Rosado.