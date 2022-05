El nuevo reality en el que Toni Costa, ex de Adamari, mostrará su verdadera personalidad

Tras terminar su relación con Adamari López, Toni Costa está buscando nuevos proyectos para triunfar en su vida profesional.

El bailarín se ha abierto paso en el mundo del espectáculo, y aunque está triunfando como bailarín de zumba, y en su negocio propio, ahora participará en un reality show.

Este martes el español anunció que participará en la segunda temporada de La casa de los famosos , un reality que comenzará el próximo 10 de mayo.

Aquí podremos ver al verdadero Toni, su personalidad, sus costumbres, gustos, conociendo un poco más de su historia.

Toni Costa participará en La Casa de los famosos

Toni anunció su ingreso a este reality que lo mostrará tal cual es, pues será grabado las 24 horas del día y los siete días de la semana.

“TONI EN LA CASA!!!!!!Prepárense para verme 24/7, para conocerme de verdad, para que conozcan de mi historia y de dónde vengo, para que sepan que siento y para muchísimo más”, dijo el ex de Adamari López.

Además, aseguró que es el mayor reto en su carrera, y la parte más difícil será estar lejos de su hija Alaia, a quien extrañará mucho.

“No va a ser nada fácil estar sin mi hija @alaia , ella es mi vida y mi razón de ser cada día, no saber de ella, no verla, no abrazarla, sin jugar con ella, sin llevarla a la escuela ni hacer con ella todas sus actividades como de costumbre”, aseguró.

También expresó que extrañará a su novia, Evelyn Beltrán, pero se siente feliz por su apoyo.

“Gracias mi amor, por tanto, gracias de corazón, voy a extrañar cada una de las cosas que tenemos, cada sentimiento y cada emoción que me provocas, te voy a tener presente en todo momento a ti y todas las personas que amo❤️✈️.”.