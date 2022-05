Así cambió Rubén Valenzuela, el antagonista de “Hasta que la plata nos separe”

No hay gran telenovela que no cuente con al menos un villano que les haga la vida de cuadritos a los protagonistas. El melodrama Hasta que la plata nos separe no es la excepción a la regla.

La producción de RCN Televisión, escrita por Fernando Gaitán, tuvo varios antagonistas inolvidables, pero el más recordado, por consenso unánime, es Rubén Valenzuela Sáenz.

También conocido como “El Tinterillo”, este abogado es el novio perfecto de la heroína de la historia, Alejandra Maldonado, dentro del teledrama colombiano estrenado en el año 2006.

Ante su novia y su familia, Rubén es un galán de ensueño: atento, respetuoso, detallista, con buena posición, entregado y preocupado por la salud de su suegro, Jorge Maldonado.

No obstante, esta solo una careta para ocultar que es un rico venido a menos, su interés por Alejandra es económico y no tiene un negocio fijo en la firma de abogados en donde trabaja.

Valenzuela, quien además oculta un pasado oscuro, desea casarse con Alejandra antes de que Jorge muera para seguir al frente de los negocios familiares y quedarse con la herencia de ella.

Para su desgracia, el accidente que su novia tiene con Rafael Méndez echa a perder todos sus planes. Por esta razón, hará todo en sus manos para hacerlo pagar por atravesarse en su camino.

Asimismo, moverá todas las piezas posibles para lograr que Alejandra se case con él lo más pronto posible, aunque esté cojeando y llena de deudas desde el choque con Méndez.

Detrás de este inolvidable antagonista estuvo impecable el actor colombiano Gustavo Ángel. En aquella época, el histrión ya tenía varios años brillando en el mundo de la actuación de su país.

Desde entonces, han pasado más de tres lustros en los que mucho ha cambiado en su vida.

El aspecto hoy de Rubén de Hasta que la plata nos separe

En la actualidad, Gustavo Ángel tiene 53 años, el paso de los años le ha sentado de maravilla pues luce como todo un galán maduro y lleva un breve periodo alejado de la interpretación.

Después de su aplaudida actuación antagónica en Hasta que la plata nos separe, el intérprete continuó imbatible construyendo su trayectoria artística en todos los escenarios posibles.

En la televisión, desde la última vez que encarnó al fastidioso, torpe y cómico Rubén Valenzuela, el artista formó parte del elenco de 17 producciones, de acuerdo a su perfil en Imdb.

La ley del corazón (2016-2017), Narcos (2017) y El Bronx (2019) son telenovelas en las que ha actuado. Mientras, El general Naranjo (2019-2020) es el último proyecto en el que ha trabajado.

En el cine, por otro lado, el eterno Rubén de Hasta que la plata nos separe ha tenido intervenciones en varias cintas, como El Jefe (2011) y Carrusel (2012) estos últimos 16 años.

Mientras en el teatro, Ángel ha demostrado su talento como actor y director en varias puestas en escena, como Eres única, pero no la única, Medida por medida o El beso de la mujer araña.

A la par de la actuación, el bogotano con más de 13 mil seguidores en Instagram se ha dedicado a dictar talleres de actuación y para vencer el miedo a hablar y comunicarse mejor.

En cuanto a su intimidad, el empresario es reservado, pero se sabe que está felizmente casado desde hace años. Actualmente, vive con su esposa y familia en Miami, Estados Unidos.