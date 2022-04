Andrea Legarreta confiesa haber tenido conflictos en ‘Hoy’: “he llegado a renunciar”

No todo lo que brilla es oro y el programa Hoy no es la excepción. A pesar de ser un exitoso show televisivo de más de 20 años de tradición en México, también ha atravesado periodos de fuertes problemas internos, tal como lo confirmó recientemente Andrea Legarreta.

Incluso, estos casi la dejan por fuera del proyecto en varias oportunidades. En un arranque de sinceridad, la famosa de 50 años aseveró que ha llegado a poner su renunciar en diferentes ocasiones por no estar cómoda o de acuerdo con algunas situaciones.

La presentadora forma parte de esta producción desde 1998, lo que la convierte en una de las conductoras con más años dentro del matutino de Televisa, y que a día de hoy confiesa que no se ha aburrido de estar ahí, según Milenio.

“Hay momentos en los que sí he querido salirme por situaciones que han ocurrido, que no he disfrutado. Incluso, en algunas ocasiones llegué a renunciar”, expresó en una entrevista con Pepillo Origel.

“El programa no tendría que cambiar por mí. Yo soy un elemento más”, dijo, por lo que cuando le comenzó a chocar la manera de conducir de Roberto Romagnoli y su forma de tratar al personal, expresó su deseo de marcharse.

No obstante, a Andrea Legarreta le insistieron para que permaneciera en Hoy, espacio televisivo por el que asevera sentir un gran compromiso

“Es un programa que sí ha generado una conexión muy importante entre distintas generaciones”, afirmó. “La vida te trae cosas, yo disfruto mucho estar en Hoy, me he sentido muy arropada por los jefes en la empresa”, añadió.

No obstante, la también cantante no descarta darle un nuevo rumbo a su carrera en algún momento, puesto que siente gran pasión por el teatro, ya sea en su rol de intérprete o como productora de obras.