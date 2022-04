Daniela Luján niega explotación de sus padres durante su infancia, pero recuerda que no deseaban que fuera actriz

Daniela Luján se convirtió en una de las actrices infantiles más queridas de la televisión mexicana gracias a su participación en telenovelas como ‘Cómplices al rescate’. Ahora que tiene 34 años, recuerda sus inicios y dejó claro que nunca fue víctima de explotación por parte de su familia.

Daniela Luján habla de cómo su familia manejó su fama durante su infancia

La actriz recordó cómo comenzó a trabajar desde temprana edad y se convirtió en uno de los pilares económicos de su hogar. Sin embargo descartó que sufriera de explotación por parte de sus padres como es el caso de muchos niños artistas.

Aunque las historias de niños talentosos que fueron explotados son muy comunes en el mundo del espectáculo, esta no es la norma para cada famoso. Así lo comprobó Daniela Luján, quien afirmó que lleva una excelente relación son su familia y que sus padres nunca buscaron beneficiarse de su trabajo como actriz infantil.

Como prueba de ello, está el hecho de que sus padres nunca quisieron que fuera artista y siempre buscaron estar a su lado para protegerla de los peligros de la industria.

En una entrevista para El Universal, Daniela dijo que sus padres no querían que fuera actriz, pues temían poner en riesgo a su hija, ya que nadie de su familia se dedica al mundo del espectáculo.

“Mis papás no querían que yo fuera actriz, tenían cierto recelo del medio y tenían muchas precauciones...me cuidaron mucho porque nunca les gustó el famoseo y a pesar de que no sabían nada del medio, creo que no negociaron nada mal”

También dejó claro que su familia nunca buscó enriquecerse a costa de su trabajo. Por el contrario, siempre guardaron todas las ganancias que obtuvo en cada proyecto en el que participó para que pudiera tener una vida mejor.

“Siempre me guardaron mi dinero, nunca me explotaron”

Su trabajo rindió frutos, pues a la edad de 11 años pudo regalarle una casa a su mamá. La actriz recuerda que junto con su papá decidieron darle una sorpresa a su mamá.

“Hice mancuerna con mi papá y le dije ¿me alcanza para una casa?, así que me fui de gira, hice complicidad con él y cuando regresamos ya teníamos la casa, fue una sorpresa para mi mamá”

Ahora que es una mujer adulta, tiene su propia vida y continúa avanzando en su carrera artística. A lo largo de su ida ha aprendido que se requiere de un gran compromiso y responsabilidad, además de que es necesario tener claro cuál es mensaje que se quiere compartir con el público.

Ahora la actriz se prepara para protagonizar el spin off de ‘Una familia de 10’, que llevará por nombre: “¿Tú crees?”.

Este nuevo proyecto seguirá la historia de su personaje ‘Gaby’ y su esposo ‘Plutarco’, quienes vivirán nuevas aventuras por su cuenta ahora que tienen a su propia familia.

Esta idea surgió debido a que ‘Gaby’ es uno de los personajes más queridos por el público y alguien a quien han visto crecer en ‘Una familia de 10′ por varios años.