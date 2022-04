“Este camposanto de mujeres que se ha vuelto México”: famosas se pronuncian contra el feminicidio de Debanhi

El caso de la joven Debanhi Escobar encontrada sin vida ha consternado a la sociedad mexicana y del mundo, luego de llevar más de 10 días de desaparecida. Ante este escenario de inseguridad, varias famosas dieron a conocer su punto de vista sobre la ola de feminicidios que azota a México.

Que triste el insomnio, que triste dormir y despertar con las mismas noticias; ella desapareció, a ella la mataron, a ella la busca su madre, a ella la violaron, ella sobrevivió, ella busca justicia.



Somos tantas, tantas… en la misma proporción que la indiferencia. — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) April 22, 2022

Famosas que se pronunciaron contra el feminicidio de Debanhi

Las mujeres del medio del entretenimiento manifestaron su opinión sobre el crimen que se cometió contra Debanhi Escobar, quien estuvo 13 días desaparecida en Nuevo León (México).

Rebecca Jones

La conductora Rebecca Jones compartió su indignación a través de su cuenta de Instagram sobre el caso de esta joven, en donde aseguró que México se ha vuelto un camposanto para las mujeres:

“¿Cuál es el mensaje en este país? ¿Qué no importa? ¿Qué no pasa nada? ¿CUÁNTAS SOMOS YA? ¿21,000? La indolencia duele. #mexicofeminicida”.

Ante esta publicación, Anel Noreña, exesposa de José José, le comentó: “Es muy triste ver cuantas generaciones pasan y siguen atacándonos y quitándonos a nuestras niñas del futuro #mexicomedueles”.

Natalia Téllez

“Duele todo, duele diario, no nos podemos acostumbrar, esto no se puede normalizar, nos tiene que escandalizar y asustar porque sus pasos son los nuestros y los de las que amamos”. ¿Cuál es el mensaje en este país? ¿Qué no importa? ¿Qué no pasa nada? ¿Cuántas SOMOS?”, es es mensaje que compartió la conductora sobre el desenlace de la joven Debanhi.

Esta denuncia fue acompañada de la ilustración realizada por el usuario de Twitter @CarlosArizpe85 que, en días pasados, se unió con su dibujo a la búsqueda de Debanhi y quien aseguró podía usarse para ilustrar el caso.

Paulina Goto

La actriz, cantante y compositora, Paulina Goto publicó en su cuenta de Twitter: “Hagan mil planas que digan “un crimen de género siempre es responsabilidad del Estado y de los perpetradores”” y también emitió un tweet, donde se resume el caso de la joven que estuvo desparecida al rededor de 13 días tras asistir a una fiesta y que evidencia las inconsistencias que se dieron durante la investigación.

Claudia Álvarez

Claudia Álvarez también se pronunció contra el feminicidio de Debanhi y aseguró que no se puede imaginar “el dolor de todas las familias que pierden a sus hijas por gente MALDITA, gente sin sentimientos que con la mano en la cintura comete actos terroríficos...”.

“Todo comienza en casa, en el ambiente que crece un niño que puede ver normal la violencia. Nadie merece terminar su vida de esa forma... Es hora de implementar AMOR en cada paso que damos en nuestra vida, desde la persona que no conoces y te cruzas en la calle hasta la gente más cercana... AMOR AMOR Y MÁS AMOR es lo que necesita el mundo y obvio que no queden impunes éstos actos”.

La periodista Denise Dresser reveló su punto de vista sobre la situación que viven cada día las mujeres y dijo que el problema no ha disminuido ni ha sido atendido de forma efectiva por parte de las autoridades.

Por otra parte, Edén Muñoz, ex cantante de la agrupación Calibre 50, escribió una canción en memoria de Debanhi Escobar y de todas las víctimas de feminicidios en México, pues en la letra se expresa el tema de las desapariciones.