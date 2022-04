Kourtney Kardashian presume sus celulitis en una minifalda y da lección de amor propio

Kourtney Kardashian no solo es una exitosa empresaria, también es una mujer segura y con confianza, que da lecciones de amor propio a sus 43 años.

La famosa nunca ha sentido complejos por sus estrías y celulitis, de hecho, en diferentes oportunidades las ha lucido en sus redes, mostrándose al natural, a diferencia de sus hermanas.

Recientemente, Kourtney aumentó de peso, debido al proceso de fertilización in vitro al que se sometió para ser mamá por cuarta vez, junto a Travis Barker.

Aunque muchos la han criticado , ella luce su figura con seguridad y confianza, mostrando su abdomen abultado, y celulitis sin ningún complejo.

Kourtney Kardashian presume sus celulitis en minifalda

Kourtney está orgullosa de sus curvas y su cuerpo real, y sabe cómo lucirlo con elegancia y sensualidad, llevando prendas modernas y atrevidas a sus 43.

La famosa puede lucir sin problemas vestidos ajustados, bikinis atrevidos, y minifaldas, como lo hizo recientemente en una salida familiar.

La mayor del clan Kardashian lució muy sexy y hermosa con una minifalda negra, que combinó con una camisa blanca asimétrica, luciendo las celulitis que tiene en la zona de los muslos.

Este look lo complementó con unas botas altas en tono negro, y una bolsa en el mismo tono, luciendo elegante y hermosa.

“Que hermosa Kourtney, amo su estilo y seguridad”, “me encanta que muestre sus celulitis sin miedo, no como las hermanas”, “que bella Kourt, es una reina”, “que mujer tan hermosa, es una inspiración”, y “de los mejores looks que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Kourtney se muestra al natural, hace unos días posó en bikini de dos piezas muy sexy, dejando ver sus curvas y celulitis sin ningún problema.