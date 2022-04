Jennifer Garner prueba que llevarte bien con la novia de tu ex y padre de tus hijos es un acto de madurez

Jennifer Garner ha comprobado que es una mujer exitosa, independiente, poderosa, y sobre todo madura, que no siente envidia ni celos hacia otras mujeres.

La protagonista de Si tuviera 30 entiende que no tenemos que atacarnos entre nosotras mismas, sino apoyarnos y ser las mejores cómplices.

Eso incluye a la novia de tu ex, así como ella lo ha hecho con Jennifer López, quien actualmente está comprometida con su exesposo y padre de sus hijos, Ben Affleck.

Jennifer Garner da lecciones de madurez al aceptar a Jennifer López

Jennifer Garner ha dado clases de madurez llevando una relación sana no solo con su ex, sino con la novia de su ex, enseñando que es lo más sano, y más cuando hay hijos de por medio.

Y es que la actriz ha mostrado su apoyo y aprobación a la relación de Ben y JLo desde el momento, permitiendo incluso que sus hijos salgan con ella.

Al enterarse del compromiso, Jennifer Garner se mostró feliz por Ben , e incluso se conoció que ella supo primero la noticia, pues el actor se lo contó a ella y a sus hijos.

Además, también tuvo un gesto muy noble con JLo hace unos días, y es que la invitó a su fiesta de cumpleaños, para festejar sus 50, dejando claro que es una mujer madura, que no guarda rencores, ni celos hacia la cantante.

Jennifer no tiene más que buenos deseos y nobleza en su corazón, dando una gran lección al mundo actualmente.

Y es que muchas mujeres se enfrentan y critican en redes, pero ella nos recuerda que debemos apoyarnos, y ninguna mujer es tu enemiga, unidas somos más fuertes.