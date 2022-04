Pese a distanciamiento entre sus familias, hay rumores de embarazo entre Stefi Roitman y Ricky Montaner

Stefi Roitman y Ricky Montaner se unieron en matrimonio el pasado 8 de enero, sin embargo, desde esa fecha se han enfrentado una serie de rumores que, lejos de distanciarlos, los mantiene más unidos que nunca.

Y, es que primero tuvieron que mostrar la prueba oficial sobre la validez de su casamiento, ya que los fans aseguraban que supuestamente no era legal. Además de lidiar con la especulación de una posible separación a dos meses de su boda y, por si fuera poco, atravesar por el escándalo entre Stefi y su suegra Marlene Rodríguez surgido por varios roces.

¿La familia de Stefi Roitman y los Montaner se encuentran distanciados?

En las últimas semanas se han avivado las diferencias entre el matrimonio conformado por Stefi y Ricky, luego que se les viera “distanciados” desde el regreso de su luna de miel, ya que el cantante se quedó en Miami y la influencer, regresara sola a Argentina y, además, de que ya no compartieran tantas fotografías juntos en sus redes sociales.

Los rumores de crisis y una posible separación han sido desmentidos al publicar una postal en Instagram, bajo el título “4ever”, donde se puede ver a la pareja de recién casados muy felices y disfrutando de su compañía en lo que parece ser la orilla de algún río o cerca del mar.

Entre los comentarios que recibieron, destaca el de un amigo cercano, quien escribió: ¡Belleza! Haters les hablan. — Rodolfo Soules "El chano".

A pesar de aclarar su situación sentimental, tras el tan esperado nacimiento de Índigo, la también actriz no se había pronunciado sobre su sobrina, lo cual, había llamado la atención de sus seguidores, pues mantenía una notable cercanía con Evaluna.

“Agradecida principalmente por la salud y por la familia. Los amigos incondicionales y el amor que traspasa todo. ¡Nos vemos prontooooooo! Semana llena de todo. Índigo, papá y mamá. Hermana, mi esposo (el mejor del mundo) siempre ahí. La familia siempre ahí. Y las amigas de mi vida que me esperan en Argentina”, compartió la joven junto a una foto de sus días junto a sus seres más allegados.

Stefi Roitman aclara las versiones de un posible embarazo

La esposa de Ricky Montaner se enfrenta nuevamente a suposiciones sobre un embarazo, sin embargo, la actriz aclaró su situación a través de su cuenta de Instagram.

La influencer mantiene una conversación regular con sus seguidores y es común que deje abierta la opción de contestar a preguntas en la plataforma social . En cada ocasión, los internautas no dudan en preguntar si se encuentra a la espera de su primer hijo.

No obstante, la argentina se encargó de desmentirlo: “Yo los amo tanto, en cada cosa que subo, una respuesta es: ‘Tenes cara de embarazada’. Chicos ni idea, no, no estoy embarazada”, contestó Stefi, negando a las suposiciones .