Shakira impacta con mini vestido de peluche y demuestra que está en su mejor momento

La cantante Shakira sorprendió a sus fans al compartir una foto en la cual presumía cómo celebró el día de pascua. La famosa impactó a sus seguidores con un sexy atuendo de mini vestido con detalles de peluche, con el que dio un adelanto de cómo se verá en su próximo video musical.

Shakira posa con sexy outfit a sus 45 años de edad

La intérprete de ‘Don’t wait up’ posó abrazada de un robot blanco usando un mini vestido blanco con detalles de peluche y transparencias. Sus seguidores sospechan que el robot es nada menos de Gerard Piqué.

“Mi robot y yo les deseamos una pascua muy dulce // My robot and I wish you all a very sweet Easter”

La famosa llevó su cabello suelto y ondulado y plataformas plateadas que resaltaron sus torneadas piernas. De esta manera demostró que a los 45 años está en su mejor momento.

Esta es la segunda vez que el robot hace una aparición en las redes sociales de Shakira, pues la primera vez fue para promocionar su sencillo ‘Te felicito’ junto a Raw Alejandro, el cual se estrenará el próximo 22 de abril.

Esta es la segunda vez que la cantante presume su increíble figura este mes, anteriormente lo hizo mediante una fotografía que compartió en redes sociales, en la cual muestra un divertido momento en la playa y deja ver su figura.

Shakira presumió su pasión por el deporte al compartir una tarde de surf en la playa en la cual dejó ver su delgada figura mientras usaba un traje especial para practicar este deporte.

En su publicación, la famosa compartió que habían encontrado mal tiempo, pues estaba lloviendo y el agua estaba muy fría. Pero ella no se rindió y decidió meterse al agua.

“Viento, lluvia y agua a 14 grados. Vocación o masoquismo?”

La cantante llevó su cabello rizado suelto y posó junto a su tabla color rosa y a lado de su amigo.

Por medio de un video, la famosa contó su aventura. Primero tuvieron que buscar una playa, pero el mal clima hizo que todas estuvieran vacías. Finalmente encontraron una en la cual solamente había un surfista.

Aún así decidieron intentarlo y se pusieron sus trajes para surfear, finalmente pudieron practicar sobre las olas y se mostraron felices por regresar al mar después de varios meses sin poder practicar el deporte.

Una de las cosas que más ha sorprendido a sus fans es que a pesar del paso del tiempo la famosa continúa luciendo igual que cuando tenía 20 años de edad. Su secreto para mantenerse joven, es su amor por la actividad física. Además del baile, Shakira se divierte andando en patineta, surfeando y jugando con sus hijos.

Milán y Sasha también la mantienen joven y activa, ahora que son más grandes, les gusta hacer videos para Tik Tok a lado de su madre e incluso se involucran en sus actividades deportivas. Sus deportes favoritos son el surf, las artes marciales y patinar junto a su madre.