Famosas que demuestran que operarse también es un acto de amor propio si te hace sentir mejor

Por años las mujeres que se operan o someten a retoques estéticos son criticadas y consideradas como “falsas”.

Esto está mal, pues nadie debe ser juzgada si quiere cambiar algo de su apariencia y más si eso le ayudará a aumentar su autoestima y seguridad.

Por eso, estas famosas han hablado abiertamente sobre las operaciones que se han hecho, dejando ver que se sienten mucho mejor con su apariencia.

Ellas demuestran que siempre que te haga sentir bien y lo hagas por ti misma, y no por presión social, operarse o cambiar algo de tu rostro o tu cuerpo está más que permitido.

Famosas que se operaron y se sienten mejor con su imagen

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian confesó el año pasado, durante una entrevista con Andy Cohen que se realizó una rinoplastia .

“Todo el mundo dice ‘Dios mío, ya se hizo su tercer trasplante de cara’. Pero solo me he hecho una cirugía de nariz”, dijo Khloé en ese momento.

La famosa deja claro que se siente bien y cómoda con su operación y mejoró su seguridad, y cuando alguien le preguntó sobre su operación en redes dijo “la conseguí un par de semanas antes del primer cumpleaños de True. Me encanta”.

Miranda Kerr

Miranda Kerr es una supermodelo que triunfa en las pasarelas, y confesó hace un tiempo que se había aumentado el busto.

La modelo de ‘Victorias Secret’, aseguró que ahora se sentía mucho mejor, luego de pasar de una copa A a una C.

“Mis senos están más grandes y me encantan. Me siento más mujer. Siempre he querido tener el pecho grande”, dijo la modelo en una entrevista.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston es de las actrices más exitosas y ejemplares que reconoció operarse la nariz hace años, por cuestiones de salud.

La recordada Rachel de Friends explicó que tenía el tabique desviado, así que decidió operarse y fue la mejor decisión que pudo tomar, pues tenía problemas para dormir.

Así que dejemos de juzgar a las mujeres que se someten a algún tipo de cirugía estética, pues nadie de opinar de las decisiones de las demás, y menos, cuando esto ayuda a su autoestima.