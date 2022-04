Tras infidelidades, Khloé da un paso hacia el amor propio y no le dará más oportunidades a Tristan

Khloé Kardashian ha vivido momentos difíciles en su vida amorosa, pues primero se divorció de Lamar Odom, y luego, fue víctima de infidelidad por parte de Tristan Thompson en varias oportunidades.

La integrante del clan Kardashian ha sido criticada muchas veces po r darle otra oportunidad al padre de su hija True, luego de engañarla con otras mujeres.

Pero, ella siempre se defendió, y aseguraba que quería que su familia estuviera unida, y claramente, seguía amando a Tristan.

Sin embargo, luego que se supo el año pasado que tuvo un hijo con su entrenadora, cuando estaba con ella, Khloé decidió ponerle punto final a su relación con Tristan.

Esta vez parece que no hay vuelta atrás, y así lo confirmó la empresaria en una reciente entrevista.

Khloé Kardashian asegura que Tristan no es el hombre para ella

La famosa aseguró que Tristan es un gran padre y buen hombre, pero “simplemente no es el tipo para mí”.

Así lo afirmó durante una entrevista con Robin Roberts en el programa “The Kardashians: An ABC News Special”, según revela el medio Page Six.

Además, aseguró que no se arrepiente de haber permitido que Tristan estuviera en el nacimiento de su hija, a pesar que solo unos días antes la había engañado con otra mujer.

“Recuerdo cuando me engañó justo antes de dar a luz a True y pude tenerlo todavía en la sala de partos. Puede haber parecido extraño para el mundo exterior, pero cuando mi hija vea mis videos caseros, esos videos serán tan puros y perfectos como pude hacerlos”, aseguró Khloé.

También explicó cómo se sintió al principio de su relación con la estrella de baloncesto.

“Con Tristan me sentí increíblemente seguro al principio, y me sentí muy bien por un tiempo”, pero también destacó que “lo que paso en las redes sociales no es lo que paso en la vida real”.

Khloé deja claro que aunque le llevó tiempo entenderlo, finalmente dio un paso hacia el amor propio, y ahora se enfocará en su hija.