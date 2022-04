Thalía es la más sexy con vestido con aberturas a los 50 años

Cuando se trata de vestir para sorprender, Thalía es una experta en ello. La mejor demostración la dio hace pocos días cuando asistió al cumpleaños del productor musical, Clive Davis, convirtiéndose en una de las más elegantes del lugar.

A sus 50 años la famosa mexicana domina las tendencias mejor que nadie y no deja que, precisamente, su edad sea un límite para su manera de vestir. Por esto, optó por el estilo cut out que sigue en crecimiento.

De acuerdo con Vogue, estas son prendas con aberturas que unifican la moda con la piel, haciéndolas parte de sí. “Aquellas que cuentan con las aberturas en ambos laterales permitirán dar con una figura notablemente afinada y estilizada, siendo este el objetivo principal de las mujeres que deseen ganar en estatura”, aseveraron.

Haciendo gala de esto, la intérprete de No me enseñaste apareció en la alfombra roja del evento luciendo un vestido largo negro que siempre resulta muy clásico, pero al que le dio el extra de sensualidad una abertura profunda en la pierna y su detalle cut out del escote.

Realizado en diagonal en la zona del pecho, mostró piel pero sin llegar a ser demasiado revelador además de equilibrarlo muy bien con las mangas largas, convirtiéndose en toda una clase de buen vestir bajo la firma turca Raisa & Vanessa.

En el mismo evento, Thalía se codeó de grandes figuras como Robert de Niro, Desmond Child, Lin Manuel Miranda, entre otros poderosos nombres de la industria

Y todo esto hizo que la también actriz viviera una noche inigualable, que quiso compartir con sus seguidores y que estos le correspondieron con 165 mil ‘me gusta’.

“Anoche a pesar de que Manhattan estaba frío y lloviendo, llegamos a la alfombra roja para empezar a celebrar el gran cumpleaños de uno de los hombres más poderosos en la industria de la música y el entretenimiento. Aquí unos cuantos momentos de la noche”, escribió la famosa, derrochando la belleza y la alegría que la caracteriza.