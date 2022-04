Quién es Gussy Lau, el novio de Ángela Aguilar 15 años mayor que ella y cómo se conocieron

Ángela Aguilar se encuentra en medio de la polémica, debido a su relación amorosa con Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Y es que hace días circuló una foto sin su consentimiento, en la qu e se besaba con este chico, violando su privacidad.

Este jueves la hija de Pepe Aguilar se pronunció sobre el escándalo y se mostró devastada, dejando ver lo mucho que la ha afectado.

“Me siento triste, defraudada, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi privacidad, y decidir sobre mi vida, mi imagen, y mi cuerpo”, dijo la joven de 18 años.

Pero, muchos se preguntan, quién es Gussy Lau , y cómo él y Ángela se conocieron, comenzando una relación.

Conoce a Gussy Lau, el novio de Ángela Aguilar 15 años mayor que ella

Su nombre real es René Alberto Lau Ibarra, y es un cantautor y compositor de 33 años, que colabora en artistas del género regional mexicano.

Su gran trabajo lo ha llevado a ser reconocido con premios importantes como Latin Grammy, Billboard, Spotify, SACM y MTV.

Además, ha trabajado con artistas mexicanos como Christian Nodal, La Arrolladora Banda El Limón, y Grupo Firme.

En diferentes ocasiones ha trabajado con la familia Aguilar, pero desde el año pasado su relación se hizo más estrecha.

Y es que Pepe Aguilar lo presentó como parte de sus colaboradores, y halagó su trabajo, catalogándolo como un joven talentoso, creador de exitosos temas, y se unió a su disquera, Machín y Equinoccio Récords.

Cómo comenzó la relación de Ángela Aguilar y Gussy Lau

Recientemente, Gussy escribió temas para Pepe y Ángela Aguilar como Ahí donde me ven, o Se disfrazó, y fue cuando comenzó su relación con la exitosa cantante.

Hace un tiempo se rumoreó un romance entre ellos, y de inmediato Gussy salió a desmentirlo, asegurando que eso sería algo “imposible”.

“No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chingadazo! No te halla para pegarte otro”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, este jueves confirmó su relación con Ángela y dijo que tenían poco tiempo.

“Ok, andamos juntos para no hacerte el cuento muy largo... tenemos saliendo mitad de febrero, hace un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se está manejando privado(...) Pepe está de acuerdo, Aneliz también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen, todo era privado hasta ahora”, dijo el joven en entrevista a la influencer Chamonic.

Y también explicó qué fue lo que sucedió con la foto. “Por error, un close friends de los que tenía yo le tomó un screenshot, yo la subí a mi close friends. Eso fue la semana pasada, es un video, me da vergüenza la plática tan tonta que teníamos, yo le dije mira la cabeza tan grande que tengo, y me dice que tengas la cabeza grande no significa que tengas un gran cerebro y yo saqué la lengua y ahí tomaron la foto, yo lo subí a mi close friends, y alguien se lo enseñó a alguien y así fue”.