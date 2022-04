¿Boda con su nueva novia? Toni Costa revela sus planes con Evelyn Beltrán

Después de varios meses en los que se mostraron cautelosos con su vida romántica, Toni Costa y Evelyn Beltrán tuvieron una sincera charla con la periodista Mandy Fridmann, a la que le revelaron su historia de amor y planes a futuro.

En la misma conversación, el bailarín explicó por qué no se casó con Adamari López, de quien se separó en mayo del año pasado y al poco rato conoció a la modelo, lo que lo ha puesto en el centro de críticas porque muchos creen que fue una infidelidad.

Nada más lejos de la realidad para el español de 38 años, quien aseveró que ambos se conocieron cinco meses después de la ruptura en una de sus clases de Zumba y desde ahí saltaron chispas que no pudieron controlar.

“Nosotros no estamos haciendo nada malo. Estamos viviendo nuestra historia sin hacer mal a nadie”.

De hecho, se refirió a la joven de 27 años como “su alma gemela”, algo que no le sentó muy bien a los fanáticos de la boricua con la que estuvo durante 10 años y trajo al mundo a su hija, Alaia.

Sobre los planes de trascender con la ex reina de belleza, Toni Costa afirmó que todavía era muy pronto para pensar en boda con Evelyn Beltrán, pero no descarta que en algún punto lleguen a mudarse juntos, reseñó People.

“Cuando conectas tan bien con una persona es normal que puedas llegar pensar en el futuro, pero también lo has pensado anteriormente”, dijo haciendo alusión a López.

“Si es para nosotros llegar a formalizar nuestra relación con el matrimonio pues bienvenido sea. Sí podemos pensar en vivir juntos”, agregó.

"No sabemos qué va a pasar. Puedo decirte que encontré a un gran ser humano con un corazón enorme, que me reí, me pasé los mejores momentos de mi vida".

— Dijo el ex de Adamari López sobre Evelyn Beltrán.