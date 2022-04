”Todas las mujeres hemos sufrido acoso” la declaración de Flans y Pandora que no se debe pasar por alto

El caso de Sasha Sökol ha abierto una vez más la conversación en torno a cómo las mujeres siempre nos hemos enfrentado a una sociedad machista.

Y es que no sólo está el abuso de una figura de poder que se aprovechó de una niña que tenía la ilusión de triunfar en la industria sino que además, están los señalamientos y cuestionamientos de terceros que alimentan la cultura de la violencia.

Es así como figuras como Rebecca Jones y Lucero han hablado sobre cómo siempre les hicieron creer que esas situaciones de acoso y abuso eran “parte del trabajo” y que de eso podría depender su prestigio y su carrera.

Rebecca Jones Rebecca Jones compartió un mensaje apoyando a Sasha Sökol

Mientras que Jones dijo que era una época de silencios, en la que todos sabían que algo no estaba bien pero que igual callaban, Lucero agradeció que su madre siempre la acompañó en su ascenso a la fama.

Ahora las Flans y las Pandora han dado su opinión al respecto, diciendo que ellas también fueron víctimas de acoso.

Ambos grupos musicales están conformados de puras mujeres y marcaron un parteagus en la décad de los 80. Ahora que han tenido presentaciones juntas, han demostrado lo poderosas que son, fusionando su talento.

Es así como hablaron acerca de las denuncias públicas que surgieron en torno al 8 de marzo, destacando el caso de Sasha Sökol.

“Deja tu a Sasha, (apoyamos) a todas las mujeres, a todas las que han sido abusadas, esas mamás que gritan, que destruyen, que golpean. Caray, ¿cómo no se van a manifestar, si a un hijo, una hija, le hicieron daño, la mataron? O sea, yo la apoyo al 100% a esas mujeres que luchan por la justicia”, dijeron en una conferencia de prensa en la que anunciaron sus próximos conciertos.

Pandora

Isabel, del grupo Pandora señaló que la sociedad no debería cuestionar la decisión de las mujeres de denunciar mucho tiempo después de haber sufrido cualquier tipo de violencia de género, ya que es algo que requiere mucho valor y que es parte del proceso de cada quien reconocer y hacerlo público.

“Luego dicen: ‘¿Y por qué tanto tiempo después?’, porque cuesta mucho trabajo hablar algo así, cuesta trabajo, reconocer algo así, hacerlo público, hablarlo, no es tan fácil. No sólo para Sasha, para todas estas mujeres que han tenido este valor, tal vez no tan públicas como Sasha, pero sí mujeres que han tenido el valor de levantar una demanda en contra de alguien que hace 30-35 años hizo algo en su contra, es de mucho valor”.

Sin revelar más detalles, Ilse, de Flans, habló de cómo no hay una sóla mujer que no haya sufrido acoso.

“Yo creo que todas las mujeres de este país (hemos sido acosadas), no necesariamente del medio artístico, sino en el camión, en la calle, en todas partes. La mujer que no diga que ha sufrido acoso, es hombre”.

Flans

El día que las Flans enfrentaron el machismo de un conductor de televisión

Hace unos meses, circuló en TikTok un video de 1986 de cuando las Flans fueron invitadas a un programa de televisión chileno en el que el presentador las estaba minimizando, además de hacerlas sentir incómodas.

Ilse, Ivonne y Mimí se enfrentaron al presentador César Antonio Santis por no estudiar a sus invitados pues no supo presentarlas.

“Tu eres Ivonne, tu eres Ilse y tu eres Mimí”, mencionó el conductor de forma equivocada a lo que Mimí señaló que todo era al revés y que si él era un “macho”, situación que le dio risa al público asistente.

Santis se acercó a cada una de ellas mientras hablaba de su vestuario y al pasar junto a Mimí, colocó su mano sobre ella y ésta dijo: “Mucho gusto. No me ande usted manoseando oiga. ¿Qué te pasa? Luego luego agarrando cinturita, pues cómo”, expresó mientras le quitaba la mano al conductor y le daba pequeños golpes. Posteriormente, este hizo lo mismo con Ilse y Mimí volvió a defender: “No abuses porque está chiquita eh”.