Fans defienden a Adamari Lopez de las críticas tras hacer una imitación de Selena Quintanila

Adamari López ha sorprendido a todos con su transformación física pero ésta vez no fue por su figura esbelta sino por haberse convertido en la mismísima Selena Quintanilla.

La conductora llegó al set de “Hoy Día” vestida con el icónico jumpsuit morado que la cantante lució en una de sus últimas presentaciones, dejando a todos boquiabiertos.

También lució una peluca que simuló la abundante cabellera negra de Quintanilla, al tiempo que cantaba el tema “Como la flor”.

El programa quiso rendir homenaje a la tejana en el aniversario número 25 de la película “Selena” que protagonizó Jennifer Lopez.

El momento se viralizó en redes sociales, despertando todo tipo de reacciones, entre aquellos que aplaudieron la actuación de Adamari y quienes no dejaron de criticarla.

Mientras que unos llenaron de halagos a la llamada “Chaparrita de Oro”, otros sólo se concentraron en señalar que “no se parece” a Selena y que sólo era una excusa para darle más protagonismo.

“Ni al caso, qué burla”. “Dios por qué hacen estas cosas??”. Qué osada en ponerse ese atuendo que no va para nada con el cuerpo de Adamaris la utilizan para payasadas lo peor es a ella se deja”. “Ay ya basta esa Adamari la meten hasta en la sopa y la verdad no le veo la gracia por ningún lado, acaso no hay más talentos en ese programa?”. “Ni un 10% se parece”. “Uy como dos gotas de agua, no sé quién es quién”. “Sin duda le hace falta rellenar el vestido”. “¿Es un tributo o una burla?”, se lee.

Tras la oleada de críticas, algunos fans salieron a defender a la puertorriqueña.

“Y quién dijo que era la doble de Selena???Es un tributo por Dios. Solo críticas destructivas”. “No sean mala onda con sus comentarios. Ósea si, nada que ver con Selena pero les aseguro que ella lo hizo por admiración y nunca por comparación..VIVA SELENA FOREVER, bendiciones a tod@s!!”. “Dejen a Adamari en paz, ella se está divirtiendo y es lo que importa”. “Adamari no hagas caso a los comentarios, tú síguete luciendo”.

Eso sí, la boricua no suele hacer caso a las críticas y sin duda impactó una vez más con su tonificada figura. La conductora se ha convertido en una de las consentidas de la pantalla chica y a sus 50 años, luce radiante y plena.

Desde que inició el reto de Ada en 2019, ella ha dejado claro que su intención no es bajar de peso sino sentirse mejor física y mentalmente.

A través de su cuenta de Instagram y Facebook, ha compartido con sus seguidores las diferentes rutinas de ejercicio que lleva a cabo para conservar su figura. Aunque algunos también sólo se dedican a cuestionar si se hizo algún “arreglito”.

Si algo nos ha enseñado Adamari es que nunca vamos a darle gusto a nadie y que siempre van a cuestionar lo que hagamos.

Más del tributo a Selena Quintanilla en “Hoy Día”

Adamari no fue la única que homenajeó a la intérprete de “La Carcacha” pues Stephanie Himonidis también se caracterizó de ella pero con el traje blanco con el que recibió su primer Grammy.

Aunque también recibió una lluvia de críticas de quienes opinan que el programa sólo se burló de la cantante con malas imitaciones.