August Alsina publicará libro con detalles sobre su romance con Jada y cómo Will Smith lo permitió

Los problemas en la vida de Will Smith continúan a más de una semana de golpear a Chris Rock en los premios Oscar.

Y es que la vida del actor tanto en el ámbito personal como profesional se ha visto afectada, pues ha perdido trabajo e incluso se internó en una clínica, según se supo recientemente.

Ahora, otro problema lo rodea y es que August Alsina, quien tuvo una relación con su esposa, Jada Pinkett Smith, publicará un libro para contarlo todo.

Jada Pinkett Smith confesó en una entrevista en su programa Red Table Talk, que había tenido una relación con August hace unos años, mientras estaba casada con Will.

En ese momento la actriz se lo confesó a su esposo, y él aseguró que ya lo habían hablado, y la había perdonado por ello, superando esa infidelidad.

“Estaba muy dolida y rota de dolor. Pero en el proceso de esa relación me di cuenta de que puedes encontrar la felicidad fuera de ti misma. Nosotros intentamos estar alejados el uno del otro tomando caminos diferentes hasta que nos dimos cuenta que estar separados era imposible”, dijo la actriz en ese momento.

Sin embargo, August salió unos días después y aseguró que Will Smith sabía de esa relación y estaba completamente de acuerdo.

Ex de Jada Pinkett Smith hablará sobre su romance, permitido por Will Smith, en libro

Ahora, el New York Post informó que el cantante publicará un libro, donde contará todo sobre esa relación que tuvo con Jada, y cómo Will la permitió.

“August se está preparando para firmar un contrato por un libro de mucho dinero que detallará sus relaciones románticas con Jada. Él siempre ha sostenido que Will le dio permiso para acostarse con Jada, algo que ellos han negado públicamente”, dijo una fuente anónima al medio.

Y, además, revelará cómo vivió por mucho tiempo en propiedades del actor, con su consentimiento.

“August entrará en detalles sobre su tiempo con Jada y también hablará sobre cómo pasó el tiempo viviendo en casas que son propiedad de Will cuando éste estaba filmando”, detalló.

El medio aseguró que varias editoriales están interesadas en la historia de August , donde ofrecerá detalles de esta relación con Jada que duró más de 4 años.

Además, el cantante lanzó un nuevo tema, en el que aseguran que se refiere a Jada. “Bueno, por supuesto que algo de mierda va a caer cuando te enredas con la favorita del mundo”, dice en parte del tema, por lo que se especula que habla sobre la esposa de Will Smith.