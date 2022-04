Todas las veces que Camila Cabello nos enseñó que el amor propio también tiene altibajos

Camila Cabello es una de las famosas que está constantemente hablando del amor propio, pues como cualquier otra mujer, ha tenido una relación conflictiva consigo misma.

Y es que al vivir en una sociedad que impone estándares de belleza irreales y mucha presión sobre las mujeres para lucir siempre perfectas, hasta ellas han llegado a menospreciarse, exigirse demasiado o querer cambiar su cuerpo para complacer a los demás.

Precisamente, en sus redes sociales hace poco lanzó una poderosa reflexión sobre un episodio que vivió en la playa, en el que intentó lucir fabulosa para los paparazzi, pero se olvidó de disfrutar y ser ella misma.

“Hoy me compré un bikini y todo un outfit, me puse labial y no comí nada muy pesado antes de meterme al mar porque sabía que iba a ser como una sesión de fotos. Hice tanta fuerza con mi abdomen que casi no podía respirar y mucho menos reír, ahora me duele. Pero me sentía tan insegura que no pude divertirme.”

— Aseveró la famosa en su declaración en Instagram.