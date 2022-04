Katherine Heigl celebra el cumpleaños de su hija y nos recuerda el poder de ser una madre adoptiva

Katherine Heigl honró a su hija Adalaide en su décimo cumpleaños con un dulce compilado de fotos y videos en Instagram en los que dejó ver lo mucho que ha crecido.

“Mi niña hermosa, audaz e ingeniosa cumple diez años hoy. Hoy, hace diez años, Adalaide llegó al mundo y llegó a nuestros brazos. Era la bebé más pequeña que había visto en mi vida. Pesaba solo 4 libras y 11 onzas. Podía colocarla en la palma de mi mano y sus pequeñas piernas. solo alcanzaría una pulgada más allá de mi muñeca. Empecé a llamarla cacahuete después de eso. Mi hermoso, delicioso y observador cacahuete”.

Katherine Heigl La actriz compartió imágenes tiernas de su hija adoptiva

La actriz, quien adoptó a Adalaide de Luisiana en 2012, escribió que “no puede dejar de ver” el adorable video creado por su esposo, el cantante Josh Kelley. El video incluye imágenes de Adalaide cuando era bebé, así como tomas más recientes de la niña de 10 años.

“Adalaide nunca se arrastró... se deslizó. Piernitas estiradas frente a ella. Brazos remando en el suelo. ¡Más rápido de lo que te puedas imaginar! limpio al mismo tiempo. Entonces, un día, simplemente se puso de pie y corrió. No caminó... corrió. Te hizo trabajar para hacerla reír... todavía lo hace”.

Y continuó: “Ella tiene los ojos conmovedores más hermosos y cuando los entrena, sabes que lo está asimilando TODO y sí... te está juzgando. Si eres uno de los suyos, considérate bendecido. Su lealtad. Devoción. Cuidado. Amor. es ilimitado. Nos consideramos muy bendecidos. Feliz cumpleaños, mi hermosa Adalaide. Hago coincidir tu amor ilimitado con el mío... por los siglos de los siglos. Mamá”.

Heigl y su esposo Josh Kelley con el que lleva trece años casada tienen un hijo de 4 años llamado Joshua Bishop Kelley, Jr. Juntos adoptaron a su hija Nancy Leigh, 12, de Corea del Sur en 2009 y Adalaide, 8, quien es Negro, en 2012.

“Esto no se trata de cómo me hace sentir. Se trata de cómo necesito proteger a mis hijas y prepararlas para el mundo, porque no puedo cambiar la sociedad de una sola vez”, dijo en una entrevista.

Para muchas mujeres, el sueño de ser mamá puede verse frustrado por muchos factores, desde el no poder concebir, hasta sufrir una pérdida.

Pero la fe es lo último que se debe perder pues cuando menos lo esperas, llega ese ser a tu vida que te recuerda lo fuerte que eres. Ya sea que logres ese embarazo deseado o que llegue en forma de adopción, los hijos del corazón cambian tu vida por completo.

Aquellas mujeres que por muchas razones no tuvieron hijos propios pero que no quisieron perder la oportunidad de ser mamás sin duda tienen mucho amor para dar.

Quizá Katherine no dio a luz a sus dos hijas pero es un hecho que ha invertido todo su tiempo y amor en ellas. Puede que no los haya cargado en su vientre, pero los cargó, les dio su calor, los arropó para dormir y les enseñó que ella es su madre.