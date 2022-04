Yalitza Aparicio manda fuerte mensaje a quienes la atacan por redes sociales

Yalitza Aparicio, profesora oaxaqueña que saltó a la fama al ser protagonista de la película “Roma”, es un ejemplo de esfuerzo, humildad y superación tras el éxito que tuvo al participar en la producción de Alfonso Cuarón.

A pesar de las duras criticas que la han acompañado desde el comienzo de su carrera como actriz, la oaxaqueña recientemente le mandó un mensaje a aquellos que la atacan y realizan comentarios negativos por su origen y su fama.

View this post on Instagram

Desde su debut, Yalitza no ha dejado de trabajar y de captar todas las miradas, incluso de reconocidos diseñadores de firmas de lujo, pues ha sido parte de diversas campañas para marcas como Prada y más recientemente se convirtió en embajadora de Cartier.

Con el reconocimiento y la fama, ella nunca ha despegado los pies de la realidad, ya que en un sinfín de ocasiones se ha mostrado sencilla y amable con sus seguidores.

Sin embargo, es un hecho que muchas personas se han atrevido a juzgarla sin siquiera saber los sacrificios que ha realizado para llagar al lugar en el que hoy se encuentra, siendo una mujer indígena de la comunidad mixteca y por verla alcanzando sus sueños.

View this post on Instagram

No es la primera vez en que la actriz les contesta a aquellas personas que no están de acuerdo con su fama, ya que hace algunas semanas lo manifestó en una entrevista que le realizó para el podcast de Juanpa Zurita, donde dio a conocer que tocaron temas que nunca se había atrevido y que consideraba necesario compartir.

En la entrevista, Yalitza le confesó al influencer que ha sido juzgada por usar prendas de diseñadores de alta gama a pesar de sus raíces indígenas.

“Yo crecí de una manera diferente donde tal vez en muchas cosas le puedo fallar a mis comunidades y no por eso voy a dejar de hablar de ellos, pero otra cosa es que quería que quedara muy claro era ‘¿y por qué no lo puedo utilizar?”, aseguró en esa ocasión

La actriz de 28 años hizo frente de nueva cuenta a los juicios negativos contra su persona de una manera muy divertida, ya que compartió un video a través de su Tik Tok personal (@yalitza.aparicio.mtz) con el siguiente mensaje: “Ustedes pueden alcanzar sus sueños corazones de melón... quien dijo que la vida es fácil”.

En el clip que muestra a Aparicio sentada en un sofá blanco, tiene de fondo la canción “Hablando claro” de Grupo Firme, mientras ella sonríe cantando:

“¡Ojo! Te van a criticar por todo. Por lo que eres, lo que no eres. Por lo que haces y que les duele. Por lo que dices y lo que tienes. No es que lo quieran. Es que no quieren que tú lo tengas. Así es la envidia. Y entre la gente, siempre gobierna”.