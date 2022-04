Acusan a Khloé Kardashian de tener implantes de glúteos y así se defiende

Khloé Kardashian dejó claro que no tiene implantes de glúteos Instagram @khloekardashian

Las Kardashian constantemente reciben críticas por su físico, y por excederse con las cirugías plásticas, y ahora fue el turno de Khloé, quien fue atacada y acusada de tener implantes de glúteos.

La integrante del famoso clan ha recibido críticas en diferentes oportunidades, por abusar de los retoques, desde su cuerpo hasta su rostro.

En esta oportunidad, un seguidor aseguró que, aunque lo ha negado , Khloé sí tiene implantes de glúteos, y se le notaba en un video que publicó en sus historias de Instagram.

“Dios mío, puedes ver sus implantes cuando se estira. Una segunda capa de su trasero se ve”, fue el comentario de un usuario en redes en un video en el que la famosa estaba ejercitándose.

Ante esto, Khloé no se quedó callada y reaccionó de forma contundente, callando tanto a este seguidor, como a quienes la critican.

Khloé Kardashian se defiende de quienes la acusan de tener implantes de glúteos

Khloé Kardashian dejó claro que no tiene implantes de glúteos, y explicó a qué se debe esa forma en sus glúteos.

“Lol. Es el diseño de la costura de los leggins, ¡eso es muy divertido, ja! ustedes solo quieren creer cualquier cosa mala”, dijo Khloé, callando de forma elegante y respetuosa a quienes la atacan constantemente.

La famosa se sintió acomplejada por mucho tiempo debido a su peso, pero en los últimos años se ha mostrado más segura de sí misma, y así lo demuestra en sus redes.

A pesar de las críticas que sigue recibiendo hasta ahora, Khloé trata que no la afecten, y se concentra en seguir creciendo personal y profesionalmente con su empresa Good American, y en ser una gran mamá.

No importa si se ha realizado retoques, o no, lo cierto es que la famosa se siente bien, ama su cuerpo y físico, y todos deberían respetar eso y no criticarla.