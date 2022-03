Razones para no perderse ‘Los principios del placer’ en Netflix Foto: Netflix

Netflix expande cada vez más su catálogo de entretenimiento. El estreno de ‘Los principios del placer’ es un claro ejemplo de ello, pues esta miniserie llegó para educar, pero al mismo tiempo impactar al público femenino que está ávido de este tipo de conocimientos tan satisfactorios.

Y es que a través de esta producción se puede ahondar sobre un tema que más allá de ser tabú se ha convertido en una necesidad en la que tanto hombres como mujeres reciben información esencial para satisfacer sus deseos, pero también hay detalles de interés que quizás la mayoría desconocía y que pueden explorar de ahora en adelante. Por eso, es que ha causado tanto furor tras su estreno, porque se ha permitido innovar en el conocimiento y en el descubrimiento de nuevas formas en el placer.

Además, este es un material muy útil para las chicas y parejas de todas las edades, no tiene límites, no es grotesco, pero sí muy útil incluso para los que aún consideran que el tema de la satisfacción sexual es un tabú. Así que no tiene desperdicio.

Razones por las que se ha convertido en un éxito ‘Los principios del placer’ en Netflix

La sinopsis de ‘Los principios del placer’ describe lo siguiente: “Sexo, alegría y ciencia moderna convergen en esta reveladora serie que celebra el mundo del placer femenino… y pone fin a los mitos más obstinados”. A partir de esta premisa el público de inmediato se sumerge en sus capítulos en los que aprende, descubre y explora nuevas visiones de este material realizado para romper o acabar con todos los estereotipos.

Por eso, si eres uno de los que se ha sentido atraído por esta propuesta que ahonda sobre el placer femenino, no pierdas de vista las razones por las que no debes dejarla pasar por alto:

Hilo conductor interesante: Michelle Buteau, se encarga de presentar esta producción que posee testimonios y demás reacciones de las mujeres que han sabido acabar con los mitos que hay sobre el placer y cómo han aprendido a descubrir el placer verdadero a través de sus cuerpos, pero también hay la presencia de especialistas y demás profesionales en el área que permiten dar mayor credibilidad a este tema.

Es una producción con un alto contenido visual: Esto es lo que más capta la atención del público, pues un divertido títere llamado Vulva se encarga también de orientar o ahondar sobre el tema de la sexualidad femenina. Además, se hace una muy útil explicación sobre los orgasmos y sus clasificaciones, que es algo que pocos conocían.

Es ligera, divertida y rápida de ver: Otro de los atractivos es que en tan solo unos minutos podrás ver todo el material que está dispuesto para educar al público. No hay límites, pero tampoco hay elementos que ofenda ni mucho menos tergiversen la intención de esta miniserie que está hecha para educar a las nuevas generaciones que viven una vida sexual muy temprana y acelerada en la que, en ocasiones, dejan pasar muchos datos de interés para disfrutar.