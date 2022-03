Raquel Argandoña reveló cómo ha enfrentado la partida de su madre: “Lloro todos los días un poquito”

En un nuevo capítulo de Raquel Forever, Raquel Argandoña reveló cómo ha enfrentado la pérdida de su madre Eliana de la Fuente, quien falleció en mayo pasado a los 93 años de edad.

Sus declaraciones surgieron tras la consulta de una seguidora, quien quiso saber “cómo ha vivido la ausencia de su mamá”. “Voy a ser muy sincera, mi mamá va a cumplir el 7 de mayo un año (de fallecida), y hay veces en que lloro por lo menos todos los días un poquito”, partió diciendo.

La opinóloga reveló que tiene la ánfora de su madre en un altar en su casa, la que acompaña con flores y velas de luces. “Ella me da una fuerza y una vitalidad increíble. Creo que tanto mi hermana como yo nos portamos un 10 con mi mamá. Le dimos en vida todo lo que ella necesitaba y mucho más, por lo tanto, tenemos una tranquilidad impresionante”, agregó.

Raquel Argandoña en "Raquel Forever" (Instagram)

“El otro día la fui a ver al cementerio, la fui a ver, tenemos el ánfora grande, le arreglamos donde ella está junto a sus papás y era una tranquilidad impresionante. Yo creo que si ustedes tienen a su mamá viva, le den el amor en vida, porque ir al cementerio... si no te has portado bien, no vas a lograr nada”, remarcó.

“He estado muy tranquila, y le doy gracias a Dios porque creo que ella nos está iluminando día a día y me siento muy acompañada por ella”, continuó. Raquel Argandoña reveló que si bien el departamento en que vivía su madre lo tienen arrendado, evita pasar por la vereda de la vivienda “porque igual te llega”.

“Ella vivía en frente de mi edificio, o sea, yo me asomo por la ventana del dormitorio o del living y veo su departamento, que ahora lo tenemos arrendado. Pero evito pasar por la vereda, prefiero darme la vuelta. La echo mucho de menos”, confesó.