Pancho Saavedra reveló divertida anécdota al cuidado de su hija: “No podía encontrar el chupete y de pronto...”

Una divertida situación fue la que dio a conocer el animador Pancho Saavedra a través de redes sociales, en donde contó la anécdota que vivió al cuidado de su hija.

Mediante una publicación, el conductor de Socios por el Mundo explicó que se encontraba buscando el chupete de su hija, cuando de pronto se dio cuenta de quién lo tenía.

Tras su infructuosa labor, Pancho Saavedra notó que el chupete lo tenía su perrito Upi, su mascota de raza Shih Tzu que lo acompaña desde el año 2020.

El animador capturó el momento en una fotografía, en la que se ve al canino de 2 años de edad sosteniendo el chupete en su hocico.

“No podía encontrar el Chupete de mi hija, y de pronto... @upi_feroz lo tenía”, escribió en su cuenta de Instagram, provocando las risas de sus seguidores.

Pancho Saavedra encontró a su perrito Upi con el chupete de su hija (Instagram)

“Más lindoooooo”, “¡Me mueeerooo!”, “Jaja amo”, “Me encanta”, y “Así con el hermano mayor...”, fueron algunas de las reacciones.

Pancho Saavedra y sus primeros días como padre

Hace algunos días, Pancho Saavedra lideró una transmisión en vivo con Ingrid Cruz, a quien contó cómo han sido sus primeros días como padre.

“Felicitaciones por tu hija”, dijo la actriz. “Estoy demasiado contento, es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Creo que no hay palabras para describir el amor que uno puede llegar a sentir”, contestó el conductor de Socios por el Mundo.

“Es lo más lindo, porque es como que se te va a reventar el corazón de amor”, agregó, indicando que “como de verdad que parte tu familia ahora, con todo el amor que uno puede tener por el esposo, padres, hermanos. Es muy heavy”.

Pancho Saavedra también contó las experiencias que ha tenido durante estas últimas semanas. “Ya me hizo las primeras risitas y yo casi me derretí. Ahora ya estoy experto en mudar y en muchas cosas que antes no tenía idea y me daban miedo”, señaló.