Revelan que Mauricio Isla y Thati Lira se irían a vivir juntos: “Está súper enganchado”

En un nuevo capítulo de Que te lo Digo, Paula Escobar reveló que Mauricio Isla y Thati Lira se irían a vivir juntos. Según señaló la periodista en conversación con Sergio Rojas, los famosos estarían listos para dar un nuevo paso en su relación y así lo corroboró con fuentes cercanas a la pareja.

“Una señora muy cercana a Mauricio Isla y a Thati Lira, yo les pregunto ‘¿va haber matrimonio?’. Te estoy hablando de gente desde el círculo íntimo de los Islas, y me dice que tienen pensado irse a vivir juntos, pero ya está firmado y sacramentado”, contó.

Paula Escobar también aclaró las dudas respecto a un posible regreso del futbolista con su expareja Gala Caldirola, y aseguró que “no hay ninguna opción, porque el amor en ese matrimonio se acabó absolutamente”.

“Lo que sí es que Mauricio nunca le ha quitado el piso a Gala en todo lo que necesita, por ejemplo en temas de videos (aludiendo a la polémica que enfrentó la española por los supuestos videos íntimos de Iván Cabrera), en temas económicos, en todo ese sentido siempre la apoya. Pero él está súper enganchado con Thati Lira y ella también y se irían a vivir juntos”, agregó.

En ese momento, Sergio Rojas entregó su opinión en torno a la nueva relación de Mauricio Isla con Thati Lira. “Perdóname que te lo diga pero, ¿cómo Thati Lira no se va a enganchar de un gallo que está forrado en plata?”, dijo.

“Ya empezó... es la sociedad que tenemos que cambiar poh. A ti te tratan de roto y tú tratas de trepadora a las otras”, replicó Paula Escobar. “No. Porque se pegó como garrapata a este cabro. Se adhirió a Isla y no lo soltó nunca más. A mí me dijeron ‘le pegó el palo al gato’. Y te digo, el primo de Mauricio, desde ese fuero interno me contaron que Thati Lira dijo ‘a este lo agarro y no lo suelto nunca más’. Imagínate cuánto tiempo ha pasado”, contestó Sergio Rojas.

“Yo quiero creer en el amor”, insistió la periodista.