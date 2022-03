Revelan paso que daría Mauricio Isla en su relación: “Ya no ve a Gala como su amor”

El pasado miércoles, los panelistas de Me Late abordaron las situaciones más llamativas del mundo del espectáculo y apuntaron a la situación entre Mauricio Isla y Gala Caldirola, quienes confirmaron su separación en mayo del año pasado.

Si bien ambos han iniciado nuevas relaciones en paralelo, algunos siguen pensando que la pareja podría volver a reunirse. Precisamente de esto hablaron en el programa de TV+, en donde dieron a conocer la postura de cada uno en torno al plano amoroso.

Francisco Halzinki reveló que fuentes cercanas a Gala Caldirola le confirmaron que está “soltera, tranquila y sin intenciones de conocer un nuevo amor”. Algo muy distinto a lo que estaría viviendo Mauricio Isla, cuyos planes apuntarían a fortalecer su romance con Thati Lira, descartando cualquier regreso con la española.

“Me dicen y me confirman que Mauricio Isla estaría en planes de irse a vivir junto a Thati Lira, que es su actual pareja. No hay planes de matrimonio, sin embargo, me dicen que está tan enamorado de Thati Lira que no hay posibilidades de un regreso (con Gala Caldirola)”, contó Luis Sandoval.

En este sentido, el periodista aclaró que “no hay posibilidades por parte de Mauricio porque está tan enganchado de esta chiquilla que ya no ve a Gala como su amor”.