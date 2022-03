Mauricio Ochmann y Omar Chaparro enfrentan críticas por tener muchos papeles de actuación

Si hay algo que no se esperaban Omar Chaparro y Mauricio Ochmann son las críticas que están enfrentando por tener mucha presencia en varias producciones de cine y televisión.

Aunque los fanáticos suelen aplaudir por cada participación de sus actores favoritos en diferentes producciones de películas, series y telenovelas, para Ochmann y Chaparro la historia está siendo un poco diferente.

Ambos actores han recibido críticas por tener demasiada presencia en proyectos de entretenimiento audiovisual, sin embargo no han perdido la oportunidad de hacer algunos chistes al respecto.

“De pronto la gente dice: ‘ay, otra película con ellos’. Es como si dijeran: ‘ay, otra cirugía para el mismo actor’ (risas). Esta es nuestra chamba, nos apasiona y géneros hay muchos”, dijo Ochmann, dejando claro que el trabajo implica estar activos en diferentes papeles actorales.

Omar Chaparro y Mauricio Ochmann preparados para mostrar su nueva película

Ochmann y Chaparro presentaron la nueva película en la que participarán, llamada “¿Y cómo es él?”, una comedia producida por Eugenio Derbez que llegará a los cines de México el próximo 7 de abril.

La cinta se centra en el personaje de Ochmann, quien busca al amante de su esposa y se descubre que se trata de un taxista con quien decide tener un viaje.

“Eran dos personajes deliciosos. Cuando me dijeron qué personaje haría, dije: ‘es un mujeriego, lastimado, que no le importa nada’, y entonces tengo un amigo con esa personalidad y lo volé conmigo, no le dije nada de la película y que lo estaba analizando, hay partes del personaje que absorbí de él”, reveló Chaparro sobre su personaje, según reseñó El Universal.

Durante la promoción de esta película, los actores aprovecharon para hablar sobre el éxito de Eugenio Derbez, luego de formar parte del elenco de la ganadora a Mejor Película en la ceremonia de los Oscar 2022.

Ambos enviaron sus felicitaciones a Derbez como muestra del orgullo que sienten por la representación mexicana en la Academia.

“Espero le haya llegado la felicitación”, dijo Ochmann.

“Un día antes le mandé un mensaje y le dije: ‘amigo, ¿ya estás listo para subirte al escenario?’. Yo sentía que podía ganar, era como una sensación. Y ya me respondió después del premio, pero no me gustaría decir nada, porque no le ha respondido a Mauricio”, dijo a modo de broma Chaparro.