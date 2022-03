El video que demuestra que Eugenio Derbez luchó y trabajó para cumplir su sueño de ganar un Oscar

Eugenio Derbez consiguió finalmente el ansiado Oscar tras más de 30 años de carrera artística.

El mexicano llenó de orgullo a todo el país luego de que ‘CODA: Señales del corazón’, hiciera historia convirtiéndose en la primera producción de streaming en ser reconocida por la Academia como Mejor Película.

La cinta sigue la vida de Ruby, hija de padres sordos que, al poder oír, asume la responsabilidad de conectar a su familia con el mundo.

Desde hace mucho tiempo, se perfilaba como una de las posibles ganadoras.

Eugenio Derbez persiguió su sueño por el Oscar

La participación de Derbez en la trama lo hizo conseguir el sueño que mantenía desde muy pequeño. Aunque fueron muchos intentos y desilusiones, fue sorprendido este 2022.

“Yo empecé a hacer Jack and Jill con Adam Sandler, hice una serie con Robert Schneider. En Broadway hice algunas obras de teatro y llego un momento en el que dije, ‘Ya no voy a dedicarle mi tiempo libre a hacer una carrera en un país en donde tengo que empezar de cero. Mejor me regreso a mi país y me dedico a mi familia y sigo haciendo mis programas y demás’”, expresó hace un tiempo en el programa Hoy. — Eugenio Derbez

A través de su cuenta en Instagram publicó una recopilación de vídeos donde habla de su sueño de ser actor.

Más adelante, se puede ver en una entrevista con Yordi Rosado, en la que el presentador le recuerda que en algún momento tenía el sueño de ir a la ceremonia junto a su madre.

“Por ahí leí que tu veías la entrega de los Oscar con tu mamá y decías, ‘yo algún día quiero estar ahí’”, dijo. — Yordi Rosado

Para finalizar se puede ver junto a Adela Micha, quien lo emociona al decirle ‘y cuando digan “and the winner is” mientras este se lleva las manos a la cara y le responde “ay no me digas eso porque me traumo”.

Eugenio ha demostrado que los sueños se pueden alcanzar si se lucha y se trabaja arduamente por ellos.