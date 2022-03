El dulce gesto de Lady Gaga a Liza Minnelli que no debe pasar desapercibido tras la polémica de los Oscar 2022

La ceremonia de los premios Oscar 2022 estuvo llena de sorpresas y reconocimientos a los grandes talentos de la industria pero también se convirtió en una de las más polémicas.

Mientras que todos estaban a la expectativa por regresar a los grandes eventos que se habían hecho a puerta cerrada o con limitaciones por la pandemia, los momentos incómodos terminaron convirtiéndose en el tema de la noche.

Chris Rock hizo un chiste de mal gusto sobre Jada Pinkett Smith, lo que hizo que Will Smith le diera un puñetazo y lo insultara frente a todos. Amy Schumer se burló de Kirsten Dunst llamándola “rellenadora de asientos” (seat filler). Regina Hall hizo alusión al acoso cuando durante su monologo comenzó a manosear a varios actores, al tiempo que les decía cosas subidas de tono.

Si algo quedó claro es que la Academia ha recurrido a la polémica para ganar rating, algo que termina por opacar a quienes llegaron ahí con esfuerzo y la ilusión de llevarse una estatuilla como reconocimiento a su trabajo.

También se perdieron otros grandes momentos como el homenaje a El padrino o el Oscar a Troy Kotsur, primer actor sordo en ganar un Oscar.

Algo de lo que pocos hablan y merece más atención fue la mancuerna que hicieron Lady Gaga y Liza Minnelli.

Ambas mujeres nos dieron uno de los momentos más enriquecedores de la noche y definitivamente no podemos dejar que pase desapercibido.

Gaga y Minnelli aparecieron juntas para presentar el galardón a Mejor Película. “¿Ves eso? El público te ama”, le dijo Gaga a Minnelli, cuya aparición hizo que todos en el Teatro Dolby le dieran una ovación de pie.

La veterana estrella de Cabaret no dejó de sonreír pero parecía tener dificultades para tomar las hojas y leer los nombres de los nominados por lo que murmuró a Gaga: “No entiendo”. De inmediato sostuvo su mano y le dijo: “Lo tengo”, dándole a entender que no debía preocuparse.

Sin dudas quédate siempre con quien te diga “te tengo“ en momentos difíciles, como Lady Gaga a Liza Minelli ❤️ pic.twitter.com/juc1SroCqk — Sergio Company (@sercompany) March 28, 2022

“Buenas noches. Saben que me encanta trabajar con leyendas. Y me siento honrada de presentar el premio final de la noche con una verdadera leyenda del mundo del espectáculo”, dijo Gaga.

La multitud estalló en aplausos nuevamente para Minnelli, quien además estaba celebrando el 50 aniversario de Cabaret de 1972, cinta que le dio el premio a Mejor Actriz.

“Ella está celebrando el aniversario 50 de Cabaret. Es la ganadora del Oscar a Mejor Actriz”, señaló la protagonista de Hpuse of Gucci. “¿Ahora?...A lo largo de la noche hemos visto los momentos más destacados y ahora vamos a mostrarles a los nominados...”, continuó Minnelli con algunos problemas por lo que Gaga le reiteró que la tenía cubierta. “Te tengo”, “Lo sé”.

Liza procedió a presentar a los nominados a Mejor Película de este año que incluyó CODA, Dune, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, Belfast, West Side Story, Licorice Pizza, King Richard, Don’t Look Up, Drive My Car, Nightmare Alley.

El dulce momento generó reacciones positivas en redes sociales, recordándonos lo que es realmente importante en una noche así, lejos de las situaciones incómodas que se vivieron.

Eso sí, no hay que perder de vista que es momento de dejar de reír de las desgracias ajenas con chistes y comentarios de mal gusto como lo vimos con Chris, Amy y Regina y otros más que siguen solapando esa cultura de violencia.