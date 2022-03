Julio César Rodríguez detalló síntomas tras nuevo contagio de Covid-19: “La diferencia es tremenda”

El pasado lunes, Julio César Rodríguez se ausentó del matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, por lo que Monserrat Álvarez lideró el programa durante la jornada. La comunicadora explicó que su colega había dado positivo al Covid-19 y que todo el equipo se había sometido a pruebas para determinar la presencia del virus.

Mediante una publicación en redes sociales, el animador confirmó su diagnóstico revelando que se contagió por segunda vez y que encontrará alejado de las pantallas durante algunos días. “¡Sí queridos, tengo Covid! ¡Así que estaré alejado por una semana! ¡El viernes por la noche me confirmaron el positivo! Por eso no estaré en el matinal @contigochv, ni en la radio @biobiochile. Los demás programas, por suerte, están grabados”, escribió.

“Quiero contarles, ademas, que en mayo del 2020 tuve Covid por primera vez y hoy, con el esquema de vacunación, es completamente diferente. La primera vez estuve planchado 4 días, alta fiebre, dolor de cabeza y cuerpo severos. Hoy, en cambio, es solo como un resfrío. ¡Agradezco tener el esquema de vacunación al día!”, añadió, agradeciendo los mensajes de sus seguidores.

Junto a sus palabras, Julio César Rodríguez adjuntó un video detallando los síntomas que ha presentado tras contagiarse de Covid-19 por segunda vez. “Siento como un resfrío, muy diferente a la primera vez (...) tengo el esquema de vacunación al día y la diferencia es tremenda”, dijo.

“La primera vez lo pase muy mal, fiebre muy alta, cuatro días planchado, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y mucho más. Así que con las vacunas me siento muy bien”, remarcó.