Julio César Rodríguez reveló la petición de Chilevisión por su cabello rubio

En un nuevo capítulo de Síganme Los Buenos (SLB), Julio César Rodríguez reveló la petición que le hicieron desde Chilevisión por su cabello rubio. Sus palabras surgieron en conversación con su invitada Tutu Vidaurre, a quien le contó los pormenores de sus dos últimos cambios.

Y es que además de el cabello, el periodista decidió ponerse un aro en la oreja. “Me acabo de poner este aro poh. Ah es que lo tengo tapado. Me lo tapo para la tele, para que nadie se entere. Voy al matinal con esto tapado, porque me lo puse para las elecciones. ¿Rucio y con aro? No...”, comentó en pantalla.

En ese momento, explicó por qué se puso el accesorio. “Mi hija vio por Instagram que estaban haciendo los hoyitos de... con una pistolita te ponían el aro. Y quería ponerse un arito. Fue y le dio pánico, así que me lo puse para que ella vea. Se lo puso, pero yo me lo puse primero y quedé con el aro rosado más encima”, dijo.

Julio César Rodríguez en "Síganme Los Buenos" El animador contó la historia detrás de su pelo rubio y su aro en la oreja (Canal Vive)

“No me lo he querido sacar para que no se me cierre el hoyo. Si ya me hice el hoyo... Me dijeron (que se demora) seis semanas. El problema es que es rosado”, agregó el animador, quien momentos más tarde reveló la petición que le hicieron desde Chilevisión debido a su cabello rubio.

“Me teñí para La Junta, el programa que hago para YouTube, bien rubio, mi jefa me dijo: ‘no se te vaya a ocurrir llegar para las elecciones rubio, te lo pido por favor’. Y figuraba el sábado, que acompañé a mi hija, a las 9 de la noche, rucio, con aro y rosado”, contó.

Julio César Rodríguez explicó que después de teñirse, empezó a buscar productos para oscurecer su cabello. “Ahí buscando cualquier cuestión para teñirme negro, pero cada vez se me pone más azul”, señaló.