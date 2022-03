José Antonio Neme encaró a mujer que se tomó vivienda en Quilpué: “Está tratando de justificar algo que no corresponde”

El pasado fin de semana, se viralizó el caso de una mujer que se tomó una casa en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, para ocuparla junto a su hijo. Este martes, en el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme conversó con la aludida, quien alegó que estaba viviendo en condiciones precarias y que la casa “estaba vacía hace rato”.

Sin embargo, sus argumentos no convencieron al periodista, quien la encaró durante un enlace en vivo. “Yo asumo que está diciendo la verdad, que tiene necesidades y no lo voy a poner en duda... Pero una persona que va al Conservador de Bienes Raíces, que averigua si hay o no cuentas pendientes, que hace un trabajo de ir a ver documentos públicos a ver si una vivienda está desocupada o no, hace cuánto se habitó, eso no lo hace una persona en un impulso; eso es algo planificado”, dijo el periodista.

“No lo hice en un día tampoco. Fui con la asistente social”, respondió Carolina Martínez, la protagonista de la historia. “Ah, había un plan para tomarse la casa. No es que usted iba pasando, saltó la reja y se tomó la casa”, replicó José Antonio Neme.

José Antonio Neme encaró a mujer que se tomó casa en Quilpué (Mega)

“Nos está mintiendo a la cara”, agregó, indicando que “cuando usted sale a enfrentar a la dueña de casa dice ‘mira, aquí el dueño falleció y no se ha sacado la posesión efectiva’. Discúlpeme señora Carolina, pero esos datos legales no se sacan de un día para otro producto de la necesidad, son producto de una planificación”.

“No, yo vengo con mi caso social hace rato. Averigüé con la asistente (social) y le dije ‘señorita, ya no doy más’. Yo le dije que estaba desesperada, le dije que la desesperación me llevó a esto”, se excusó Carolina Martínez.

José Antonio Neme: “Está tratando de justificar algo que no corresponde”

Momentos más tarde, José Antonio Neme insistió en que había una planificación detrás de la toma de la vivienda. “Si hice toda una averiguación de documentación legal, eso quiere decir que yo planeé tomarme esa casa, eso es todo lo que yo estoy diciendo. Está bien, hay una parte de víctima y otra que no es tan víctima, es todo lo que to digo, perdón que sea tan políticamente incorrecto”, señaló el periodista.

“Yo no soy víctima, no soy víctima de nadie. Yo lo hice y tenía que averiguar a dónde me estaba metiendo, porque ¿cómo me iba a meter en una casa habitada?”, respondió la mujer. “¡Pero si se metió en una casa que es de otra persona, independientemente si estaba habitada o no, Carolina! Usted está tratando de justificar con su necesidad algo que no corresponde”, remarcó el conductor del Mucho Gusto.

“Pero ya lo hice ya, ¿me va a decir todo el programa lo mismo?”, contestó la mujer. “No, le voy a decir lo que usted hizo, que cometió un delito básicamente”, señaló el comunicador. “Usted mezcla sus necesidades y eso me parece injusto para la gente que tiene necesidades y no se toma casas”, agregó.

“Bueno, pero ya lo hice ya y eso no va a cambiar las cosas que pasaron”, se excusó Carolina. En redes sociales, los usuarios respaldaron la opinión del comunicador.