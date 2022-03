“Yo haría lo mismo”: José Antonio Neme respaldó bofetada de Will Smith a Chris Rock

El pasado lunes, el matinal Mucho Gusto de Mega comenzó abordando la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar, luego que este último lanzara una “broma” sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. José Antonio Neme se hizo parte de la conversación, demostrando su respaldo al ganador de la estatuilla por “El método Williams”.

“¿Qué haría uno si alguien se burla abiertamente de la condición médica de un familiar, de una persona a la que uno ama? Will Smith dice algo interesante, uno en esta industria tiene que aguantar que se rían de uno y tiene que poner cara de feliz”, partió diciendo el periodista.

“Estamos en una industria donde se construye una realidad donde siempre estamos felices y, a veces, uno no quiere hacerlo y el público no lo recibe bien ¡no tengo ganas de que me agarren para el hueveo! Perdónenme”, agregó, para luego revelar los motivos de su apoyo a Will Smith.

Will Smith golpeó a Chris Rock en los premiso Oscar 2022 (Reproducción)

“Yo me identifico con Will Smith, yo sé que uno no está acostumbrado a hacerlo, la televisión nacional tampoco. Tiene márgenes más estrechos”, dijo, indicando: “si yo tengo una mamá que tiene un cáncer y tiene problemas en su cabello, o un tema médico y me pasa esto -no sabemos lo compleja que ha sido esta enfermedad autoinmune para la familia de Will Smith-, me paro y le saco la cresta”.

“Perdónenme, le pego una cachetada, esa es mi opinión”, agregó. “A mí no me vengan con hueás, yo haría lo mismo de Will Smith, si tú haces eso en televisión abierta y te ríes de una situación que ha sido muy delicada para nosotros, sí, yo me paro y hasta ahí no más llegamos”, remarcó.