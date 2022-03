Él es Lee Min-ho, el protagonista de “Pachinko” que ha robado suspiros a los amantes de los k-dramas

En los últimos años, las series coreanas han acaparado la atención de todos a través de las plataformas de streaming. Éstas cuentan con historias encantadoras, nos dan un vistazo a la cultura asiática y muestran paisajes impresionantes.

Los llamados “Doramas” o “K-dramas” suelen contar con un elenco de primera, en el que todos son sumamente talentosos y entregados a sus personajes. Y por supuesto es imposible no destacar la belleza y carisma que los caracteriza.

Sin importar las barreras del idioma o los choques culturales, es fácil sentirte atrapada por historias como “It’s Ok Not To Be Ok” (Está bien no estar bien), Hometown Cha Cha Cha (El amor es como el chachachá), las cuales han llegado a este lado del mundo gracias a Netflix.

Apple TV no ha querido quedarse atrás y ha comenzado a hacer crecer su catálogo incluyendo series coreanas como “Pachinko”. Ésta ya ha dado mucho de qué hablar y es que su trama está llena de drama, romance e intriga.

Pachinko La nueva serie que ha causado furor en Cor4ea del Sur está disponible en Apple Tv

La historia está basada en la novela de Min Jin Lee y se ubica en el año 1900, en un pequeño pueblo pesquero isleño del Distrito de Yeongdo, cerca de la ciudad de Busan. Se trata de un relato épico-histórico sobre una familia coreana que emigra a Japón durante los años de la ocupación japonesa de Corea.

El protagonista es nada más y nada menos que Lee Min-ho, a quien seguro ubicas si has estado inmersa en el mundo de los doramas.

Lee es uno de los actores más populares de Corea del Sur por sus destacado papeles en series como Personal Taste (2010), City Hunter (2011), The Heirs (2013), y Legend of the Blue Sea (2016), entre otros. En 2020 protagonizó El rey: Eterno monarca.

En “Pacinko”, Min-ho interpreta al apuesto Koh Hansu, un joven coreano residente en Japón (a quienes llaman Zainichi). A pesar de ser un empresario adinerado, tiene conexiones con la Yakuza, la mafia japonesa, además de ser casado. Así que Hansu tiene todo para ser un problema en la vida de Sunja, la su co-protagnosta femenina.

Pachinko Apple Tv está de manteles largos con el estreno de esta nueva serie

Aunque desde niño Lee aspiraba convertirse en jugador de fútbol profesional, una lesión en el quinto grado lo llevó a olvidarse de ese sueño. Fue así como comenzó a interesarse en la actuación, especializándose en Cine y Arte en la Universidad Konkuk.

En 2006, tuvo que hacer una pausa de un año pues tuvo un grave accidente automovilístico, mientras conducía con su compañero actor Jung Il-woo. Lee resultó gravemente herido y pasó varios meses postrado en cama. La suerte le sonrió pues tras recuperarse exitosamente, recibió su primer papel principal en el drama escolar Mackerel Run, en 2007.

La popularidad de Lee creció como la espuma cuando en 2009 obtuvo el papel principal en Boys Over Flowers, una adaptación coreana del popular manga del mismo nombre. El actor interpretó a de Gu Jun-pyo y la serie atrajo altos índices de audiencia en toda Corea del Sur durante la transmisión.

En 2010, protagonizó la comedia romántica Personal Taste, en la que dio vida a un joven arquitecto perfeccionista y ambicioso que se hace pasar por un hombre homosexual con el fin de colarse en la habitación de una chica de la que se enamora.

Lee ha demostrado ser tan versátil que no sólo ha trabajado en series románticas sino también históricos, además de que ha lanzado un álbum musical titulado “My Everything”. Gracias a esto, el actor ha tenido la oportunidad de cantar temas de series como en la adaptación china de Boys Over Flowers