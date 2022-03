“Pachinko”, la nueva serie coreana que te enganchará desde el primer episodio

En los últimos años, las series coreanas han dominado en las plataformas de streaming. Y es que sin importar las barreras del idioma o la cultura, es fácil sentirte atrapada por ellas.

Todas las producciones surcoreanas están perfectamente cuidadas. Cada escenario, vestuario y personaje terminan siendo tema de conversación por su belleza e historia detrás.

Si te enamoraste de series como It’s Ok Not to Be Ok (Está bien no estar bien), Hometown Cha Cha Cha (El amor es como el chachachá) o Yeonmo (El afecto de rey) es seguro que te gustará Pachinko.

Pachinko La nueva serie que ha causado furor en Cor4ea del Sur está disponible en Apple Tv

Aunque en un principio pasó algo desapercibida, la plataforma de streaming de Apple TV+ ha comenzado a tomar fuerza con importantes producciones y Pachinko es una gran apuesta que seguro atraerá a muchos nuevos usuarios.

Esta serie está basada en la novela de Min Jin Lee y se ubica en el año 1900, en un pequeño pueblo pesquero isleño del Distrito de Yeongdo, cerca de la ciudad de Busan.

Se trata de un relato épico-histórico sobre una familia coreana que emigra a Japón durante los años de la ocupación japonesa de Corea por lo que nos adentraremos en todas esas esperanzas y sueños que se vieron sacudidos.

Pachinko Apple Tv está de manteles largos con el estreno de esta nueva serie

La hprotagonista es una chica llamada Sunja, quien al cumplir 16 años se enamora de un apuesto desconocido que conoce cerca de su casa.

El apuesto joven se llama Koh Hansu, un coreano residente en Japón (a quienes llaman Zainichi). A pesar de ser un empresario adinerado, tiene conexiones con la Yakuza, la mafia japonesa, además de ser casado. Así que Hansu tiene todo para ser un problema en la vida de Sunja.

La tensión estará presente en todo momento pues ésta queda embarazada y se ve obligada a aceptar la propuesta de matrimonio de un ministro que estaba de paso por Japón.

Pachinko Si lo tuyo es ver doramas, no puedes perderte esta nueva producción

Lo que parece una trama enredada de entrada es en realidad una premisa a una historia llena de dramae intriga que te enganchará desde el primer momento.

Por supuesto visualmente es un deleite ya que muestra impresionantes paisajes y tomas que muestran la belleza de ambos mundos. El drama está protagonizado Yuh-Jung Youn, Lee Minho y Minha Kim, además de contar con la participación de otras estrellas surcoreanas como Kaho Minami, Jung Woong-in, Jimmi Simpson, Anna Sawai, Jin Ha, entre otros.

Como dato interesante, la serie se grabó en diferentes puntos del mundo entre 2020 y 2021 como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Vancouver.

La serie ya ha sido calificada como una de las mejores de lo que llevamos del 2022.

Aquí puedes ver el trailer completo de Pachinko.