El amor no te hace cometer locuras: hay que dejar de normalizar la violencia por querer “proteger” a tu esposa o familia

Will Smith y Jada Pinkett Smith Foto: Getty Images

Luego de que Chris Rock se burlara de la alopecia de Jada Pinkett en la pasada entrega de los premios Oscar 2022, se sabe que no es la primera ocasión en la que el comediante hiciera una broma respecto a la esposa de Will Smith.

El momento de risas dio como resultado un bofetada por parte del actor al conductor y con esto claramente demuestra que la violencia nunca es la solución, a pesar de que cuando el actor, recibió la estatuilla dorada, justificó este hecho en su discurso por ser un gran defensor de su familia y que haría todo para protegerlos.

¿Está bien la violencia cuando se trata de “proteger” a tu esposa o familia?

Tras comparar a Jada con la protagonista rapada de “La teniente O´Neil”, Chris Rock recibió un golpe de parte de Will Smith, quien perdió el control y se le fue encima.

Ante la evidente incomodidad de la esposa de Will por este comentario sobre su aspecto físico, podemos decir que ella ha mostrado fortaleza al contar en varias ocasiones su lucha contra la alopecia y la caída de cabello que ha padecido a lo largo de los años.

Jada Pinkett Smith, Willow Smith, Will Smith, Jaden Smith y Trey Smith (Evan Agostini/Invision/AP)

Sin embargo, la respuesta de su esposo sobre que el “amor te hace cometer locuras” es normalizar la violencia u otro tipo de hechos peligrosos y justificarlos por defender el “romance”.

En redes sociales se pudieron ver todo tipo de comentarios en los que s e aprobaba este comportamiento a fin de proteger a tu esposa o familia, aunque lo cierto es que la violencia en este caso, solo es reflejo de lo vulnerable que se sintió Will Smith ante el ataque de su esposa.

Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante Oscar 2022 Redes sociais (Reprodução)

Desde ese miedo, frustración y vergüenza que pasó Smith y ser exhibido ante miles de personas en un programa en vivo, fue evidente un patrón de la masculinidad tóxica que se debe erradicar, no solo en las altas esferas hollywoodenses, sino en la sociedad en general, porque nadie está exento de una situación así.

Por otro lado no es la primera vez que Will Smith actuara de forma violenta para defender a alguien de su familia, pues en sus memorias publicadas en noviembre del 2021, reveló que hubo un momento de su vida en el que pensó en matar a su padre ante la situación de violencia que ejercía contra su madre.

Will Smith y Jada Pinkett Smit Foto: Getty Images. Imagen Por:

En un adelanto de estas, la revista People reveló que el actor de 53 años pasó una infancia traumática que involucró a sus progenitores:

“Mi padre era violento, pero también estuvo en cada obra de teatro y recital que daba. Era alcohólico, pero estaba sobrio en los estrenos de cada una de mis películas”, reveló el protagonista de “Soy leyenda”.

Incluso el momento más fuerte que tuvo que confrontar fue cuando su padre llegó a agredir fisicamente a su mamá:

“Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en la cabeza con tanta fuerza que se derrumbó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento de mi vida, ha definido quién soy”.

Esa situación ha llegado a influir tanto en su carrera, que en cada premiación, Will extiende sus disculpas a su madre por no actuar ese día y “fallarle” al no hacer frente contra el agresor y ser un “cobarde”.

En otra parte de Will (como se titula su biografía), se puede leer que “‘Will Smith’, la estrella más grande del cine, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado” que él mismo ha creado para protegerse de sí mismo. “Para esconderme del mundo. Para ocultar al cobarde”, se puede ver en la obra.