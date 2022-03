No era la primera vez que se burlaba de Jada Pinkett: el historial de enemistades entre Chris Rock y Will Smith

El momento más comentado de los Oscar, y que eclipsó a CODA como ganadora de mejor película, fue la bofetada de Will Smith a Chris Rock.

Esto luego que el actor se molestara con una desatinada broma del comediante a su esposa Jada Pinkett Smith, quien sufre alopecia y a quien comparó con el personaje de Demi Moore en G.I. Jane.

Tras subir al escenario y dar la mencionada bofetada, Smith volvió a su asiento. Posteriormente, desde ese lugar, le gritó a Rock lo siguiente: “¡Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

No era la primera vez

Lo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock volvió a sacar a palestra el historial de desencuentros que existe entre ambos desde hace un tiempo.

En ese sentido, no era la primera vez que el comediante se burlaba de Jada Pinkett Smith, pues ya lo había realizado justamente en los Oscar, el año 2016.

Eso en momentos que la Academia se llenó de críticas ante la falta de diversidad entre los nominados, lo cual fue abordado por Chris Rock, quien era el presentador en dicha oportunidad.

“¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike (Lee) se volvió loco. Jada (Pinkett) volvió loca. Will (Smith) se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease las bragas de Rihanna. No fui invitado. Además, esa es una invitación que no rechazaría”, señaló en dicha oportunidad.

Tras esto, apuntó al actor de King Richard. “Su esposo Will no fue nominado por ‘Concussion’. Lo entiendo. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer Wild Wild West”, afirmó.

Días después, la actriz se refirió escuetamente a los dichos de Rock. “Son gajes del oficio”, indicó.

“Seguimos moviéndonos. Hay muchas coas que tenemos que aguantar, muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”, expresó.

Un comentario en Instagram

En 2018 en tanto, nuevamente el comediante centró su mirada en la pareja de actores.

En dicha ocasión, Smith saludó a su exesposa Sheree Zampino a través de Instagram, ya que ella se encontraba de cumpleaños.

Y en medio de los comentarios, apareció Chris Rock. “Wow, debes tener una esposa muy comprensiva”, afirmó el comediante, aludiendo a Jada Pinkett.