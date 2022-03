Bradley Cooper demostró que es el mejor amigo al calmar a Will Smith tras enojo en los Oscar

Will Smith

La ceremonia de los Oscar 2022 fue el escenario de uno de los momentos más impactantes de la historia de los premios. El percance entre Will Smith y Chris Rock dejó a los asistentes atónitos, sin embargo el actor Bradley Cooper no dudó en reaccionar y demostró ser un buen amigo al acercarse a ayudar a Will tras lo sucedido.

Bradley Cooper ayuda a Will Smith a calmarse tras enojo por broma de Chris Rock

Todo comenzó cuando el comediante Chris Rock se encontraba haciendo bromas sobre el escenario, entonces hizo un desafortunado comentario sobre Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien se encontraba en la audiencia a lado de su familia.

Rock le dijo a Jada que ahora protagonizaría el papel de ‘GI Jane’, haciendo referencia a su cabeza rapada. Esto provocó las risas del público presente.

Este fue un comentario sensible, ya que Jada ha hecho público su problema de alopecia en el pasado y ha dicho que es algo que la hace sentirse insegura e incluso ha afectado su salud mental. La famosa se sometió a varios tratamientos para frenar el problema, pero ninguno funcionó.

Jada compartió en su programa ‘Red Table Talk’, que le ha llevado mucho tiempo aceptar su nueva imagen y hasta hace poco pudo mostrarse ante el público con la cabeza completamente rapada, algo que requirió de mucho valor para ella. Su hija Willow fue quien le ayudó a raparse e incluso decidió hacer lo mismo en solidaridad con su madre.

Por esta razón, cuando Will escuchó la broma de Chris Rock, se enfureció. El actor se levantó de su asiento y subió al escenario para darle una cachetada al comediante. Después le dijo que no hablara de su esposa.

Luego de que esto sucediera, Bradley Cooper se acercó a Will para ayudarlo e intentar calmarlo. El momento en el que ambos hablan y se abrazan fue captado por un asistente a la gala. Sin embargo se desconoce lo que le dijo al actor.

Sus amigos Tyler Perry y Denzel Washington también se acercaron a Will para apoyarlo tras el percance, mostrando su solidaridad por sus emociones ante una mala broma.

Posteriormente Will ganó la categoría a Mejor Actor por su papel en King Richard, la cinta que cuenta la historia del padre de las tenistas Serena y Venus Williams. En su discurso de agradecimiento, se disculpó por su reacción con la academia y con los nominados.

El actor dijo que el amor hace que las personas hagan cosas increíbles y que esa era una de las razones por las cuales comprendía a su personaje, por que era un hombre que amaba a su familia y era capaz de defenderla a pesar de todo.

Finalmente hizo una pequeña broma para aligerar el ambiente. Las cámaras mostraron la reacción de risa de las hermanas Williams al escuchar el comentario de Will.