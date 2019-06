7 razones por las que el mundo ama tanto a Will Smith

Will Smith es probablemente el hombre más genial de la Tierra. Y es que aunque lleva muchos años en el negocio de Hollywood, su más reciente aparición en la versión live-action de "Aladdin", reafirmó que siempre será uno de los favoritos de chicos y grandes.

Pero por si aún te faltan razones para amarlo o si quieres reafirmar tu amor, aquí te dejamos 7 razones por las que Will es tan perfecto.

Es todo un personaje

Si haz seguido su trayectoria en cine y televisión, sabrás que Will es capaz de hacer prácticamente cualquier tipo de personaje. Desde el cómico hasta el héroe en acción. Además, una de las cosas que lo caracterizan es que siempre se involucra en la producción y el guión, dándole un sentido único a los personajes que interpreta. Basta con ver The Fresh Prince of Bel-Air donde el protagonista "Will" era prácticamente Will Smith siendo Will Smith. Quizá es por ello que se convirtió en un ícono de la pantalla, encantado a generaciones.

Hombre de familia

La agenda de Will Smith podrá estar llena de compromisos entre eventos y filmaciones pero si algo está en primer lugar de la lista, es su familia. El actor está casado con la bellísima e increíble Jada Pinkett Smith (sí, también la amamos) desde 1997 y tienen dos hijos: Jaden y Willow, quienes también han dado mucho de qué hablar. Aunque también tiene a Trev, su hijo mayor de un matrimonio anterior y quien ha sido clave en la unión de los Smith. Juntos son talento y carisma puro, tanto que basta con que desfilen por una alfombra roja para acaparar todas las miradas.

Es talentoso y versátil

Obviamente Will es de los actores más talentosos y versátiles de Hollywood ya que no sólo actúa sino también rapea, escribe y produce. ¿Quién no conoce éxitos como "Gettin' Wiggly Wit It", "Wild Wild West", "Men In Black" y por supuesto el tema del "Fresh Prince of Bel-Air"? Y Ahora que se convirtió en el Genio para "Aladdin", Will hizo de las suyas con el tema "Friend Like Me", el cual Robin William hizo posible en 1992.

Tiene un estilo sensacional

Will también sabe lo que está haciendo cuando se trata de caminar por la alfombra roja y aparecer en un evento con todo el estilo del mundo. Su guardarropa está lleno de trajes vistosos y coloridos con los que pocos se verían tan bien como él.

No envejece

¡De verdad! Pareciera que Will tiene el secreto de la juventud eterna pues a sus 50 años luce como cuando tenía 30. Es alto y atlético, además de que su corte de cabello y su característica barba, lo han convertido en uno de los más galanes y atractivos de Hollywood.

Tiene una sonrisa perfecta

¿Hay que decir más? Si Will sonríe, el mundo sonríe.

Mantiene los pies en la Tierra

Si pensamos que Will Smith se volvió millonario cuando tenía 20 años, tiene sentido que hoy sea uno de los hombres más ricos de Hollywood. Sin embargo, en ningún momento ha hablado sobre su fortuna ni tampoco se le ha visto presumir de sus lujos. A diferencia de muchos que pierden la cabeza, Will ha demostrado que tiene un poder para mantener los pies en la Tierra y ser tan sencillo como cuando comenzó en Hollywood.

Eso sí, que no se diga que él no comparte la riqueza. Los Smith establecieron la Fundación de la Familia Will And Jada Smith para ayudar a los niños resolver diversos problemas, desde la educación hasta los trastornos de la alimentación. Y es solo una de las muchas organizaciones benéficas a las que contribuyen.

