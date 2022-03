Angélica Castro califica como “inentendible” que detenido por encerrona haya reingresado al país

El pasado fin de semana, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los dos detenidos, de origen venezolano, por su presunta responsabilidad en la encerrona sufrida por Cristián de la Fuente y su hija Laura en la comuna de Lo Barnechea. Sobre este tema habló Angélica Castro este lunes, durante un enlace con el matinal Contigo en la Mañana, en el que se refirió a los violentos delitos que se han registrado en el país.

“Esto se vive en todo Chile. Tú tienes hijos, Monse (Álvarez), y sabes por qué estoy aquí. En cualquier momento, a cualquier hora del día, tú puedes vivir una situación que nosotros estamos viviendo. Porque la situación que su hijo pueda estar vivo o no, depende de Dios”, comentó a la periodista Monserrat Álvarez, quien se encontraba en el estudio del programa.

“Angélica, es terrible. Tú te pones en el lugar que esto hubiese sido peor”, contestó la comunicadora, recordando que uno de los detenidos había sido expulsado del país tras cometer un delito en 2020. “Cuando uno escucha quienes son dos estos dos detenidos, me imagino que viene una impotencia inmensa. La noticia que nos dio una mala sorpresa es que uno de los detenidos ya había sido expulsado del país y estuvo de vuelta fácilmente”, dijo, indicando: “yo creo que eso pone un tema sobre la mesa. ¿Qué les pasó a ustedes cuando se enteraron de este prontuario?”.

“Yo siento que es inentendible, te hace sentido cuando se habla de la puerta giratoria. Somos seres humanos, personas que estamos viviendo esto día a día”, replicó Angélica Castro desde el móvil. “Lo de la Ley Tamara es fundamental para proteger a nuestros niños. Gracias a dios la jueza tiene un criterio que lo aplaudo. Ella se da cuenta que es ella misma quien había tomado el caso de este señor cuando le da la sentencia de cinco años”, agregó.

“Esta persona no podía regresar a Chile en menos de 10 años. No es que solo regresa, regresa al mes de forma ilegal. Y cuidado, que el delito anterior también lo había cometido con armas, y había un niño de 10 meses. La Ley Tamara es fundamental, necesitamos que las sanciones sean más duras”, destacó la esposa de Cristián de la Fuente, cuya hija resultó baleada en la encerrona ocurrida hace algunas semanas.

“Yo soy educadora diferencial, tú no me puedes venir a decir a mí que es lo mismo agredir a una persona mayor de 18 años que a un niño. ¿Quién los vas a proteger si no es la ley?”, sostuvo.